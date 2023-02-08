"Дискредитируют его в интеллектуальном плане". Боррель раскритиковал Лаврова за высказывания о Молдове

Боррель считает, что в словах Лаврова о Молдове, которую Запад якобы готовит на роль "анти-России", "нет ничего серьезного"

Выступление Борреля на совместной пресс-конференции с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей 7 февраля цитирует молдавское издание NewsMaker.

Высокий представитель дипломатии ЕС выразил сожаление, что "господин Лавров, который когда-то был уважаемым дипломатом, вступил на этот путь".

"Эти заявления дискредитируют его в интеллектуальном плане. В том, что он сказал, нет ничего серьезного", – заявил Боррель.

В свою очередь, Гаврилица назвала заявления Лаврова "тревожными". Она отметила, что они "не учитывают независимость и территориальную целостность Молдовы".

"Мы сделаем все возможное, чтобы выполнить политическую волю граждан Молдовы", – добавила она.

2 февраля Лавров в интервью российским пропагандистским СМИ, телеканалу "Россия 24" и "РИА Новости" заявил, что Молдова – одна из стран, которую Запад якобы хочет превратить в очередную "анти-Россию", направив ее по этому пути вслед за Украиной.

"Прежде всего что смогли поставить достаточно специфическими методами – далеко не свободно-демократическими – во главе страны президента [Майю Санду], которая ну просто сама рвется в НАТО, она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все", – заявил российский министр.

В министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы в ответ заявили, что слова Лаврова не соответствуют действительности и являются частью "уже известной угрожающей риторики российской дипломатии".

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил в эфире телеканала TVR Moldova, что слова Лаврова свидетельствуют о "серьезной деградации его публичного поведения" и в его заявлениях много "гнилого шовинизма и империализма".