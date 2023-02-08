"Дискредитируют его в интеллектуальном плане". Боррель раскритиковал Лаврова за высказывания о Молдове

Выступление Борреля на совместной пресс-конференции с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей 7 февраля цитирует молдавское издание NewsMaker.
Высокий представитель дипломатии ЕС выразил сожаление, что "господин Лавров, который когда-то был уважаемым дипломатом, вступил на этот путь".
"Эти заявления дискредитируют его в интеллектуальном плане. В том, что он сказал, нет ничего серьезного", – заявил Боррель.
В свою очередь, Гаврилица назвала заявления Лаврова "тревожными". Она отметила, что они "не учитывают независимость и территориальную целостность Молдовы".
"Мы сделаем все возможное, чтобы выполнить политическую волю граждан Молдовы", – добавила она.
2 февраля Лавров в интервью российским пропагандистским СМИ, телеканалу "Россия 24" и "РИА Новости" заявил, что Молдова – одна из стран, которую Запад якобы хочет превратить в очередную "анти-Россию", направив ее по этому пути вслед за Украиной.
"Прежде всего что смогли поставить достаточно специфическими методами – далеко не свободно-демократическими – во главе страны президента [Майю Санду], которая ну просто сама рвется в НАТО, она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все", – заявил российский министр.
В министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы в ответ заявили, что слова Лаврова не соответствуют действительности и являются частью "уже известной угрожающей риторики российской дипломатии".
Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил в эфире телеканала TVR Moldova, что слова Лаврова свидетельствуют о "серьезной деградации его публичного поведения" и в его заявлениях много "гнилого шовинизма и империализма".
Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" ("ПМР") объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой тогда начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил.
Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Парламентская ассамблея Совета Европы признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.
Президент Молдовы Майя Санду неоднократно говорила о необходимости вывести российские войска с территории страны. 30 ноября 2020 года она заявила, что в Приднестровье находится оперативная группа войск РФ, на размещение которой не было договоренности с Молдовой, и предложила заменить российских военных гражданской миссией под эгидой ОБСЕ.
В сентябре 2022 года Санду заявила, что незаконное присутствие войск РФ в Приднестровском регионе увеличивает риски для безопасности Молдовы. НАТО наращивает помощь Молдове на фоне угрозы из России, сказала Санду в декабре.
19 декабря 2022 года лава Службы информации и безопасности Молдовы Александру Мустяцэ заявил, что Россия, которая в феврале совершила полномасштабное нападение на Украину, также планирует вторжение в Молдову в 2023 году, но реализация такого сценария зависит от развития войны в Украине.
Председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Леонид Калашников заявил 24 января, что если Молдова вступит в НАТО, она "разрушит свое государство".