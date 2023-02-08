ГОРДОН
 
 
МИР

"Дискредитируют его в интеллектуальном плане". Боррель раскритиковал Лаврова за высказывания о Молдове

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Боррель считает, что в словах Лаврова о Молдове, которую Запад якобы готовит на роль "анти-России", "нет ничего серьезного"
Боррель считает, что в словах Лаврова о Молдове, которую Запад якобы готовит на роль "анти-России", "нет ничего серьезного"

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Запад якобы пытается вслед за Украиной превратить Молдову в "анти-Россию".

Выступление Борреля на совместной пресс-конференции с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей 7 февраля цитирует молдавское издание NewsMaker.

Высокий представитель дипломатии ЕС выразил сожаление, что "господин Лавров, который когда-то был уважаемым дипломатом, вступил на этот путь".

"Эти заявления дискредитируют его в интеллектуальном плане. В том, что он сказал, нет ничего серьезного", – заявил Боррель.

В свою очередь, Гаврилица назвала заявления Лаврова "тревожными". Она отметила, что они "не учитывают независимость и территориальную целостность Молдовы".

"Мы сделаем все возможное, чтобы выполнить политическую волю граждан Молдовы", – добавила она.

2 февраля Лавров в интервью российским пропагандистским СМИ, телеканалу "Россия 24" и "РИА Новости" заявил, что Молдова – одна из стран, которую Запад якобы хочет превратить в очередную "анти-Россию", направив ее по этому пути вслед за Украиной.

"Прежде всего что смогли поставить достаточно специфическими методами – далеко не свободно-демократическими – во главе страны президента [Майю Санду], которая ну просто сама рвется в НАТО, она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все", – заявил российский министр.

В министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы в ответ заявили, что слова Лаврова не соответствуют действительности и являются частью "уже известной угрожающей риторики российской дипломатии". 

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил в эфире телеканала TVR Moldova, что слова Лаврова свидетельствуют о "серьезной деградации его публичного поведения" и в его заявлениях много "гнилого шовинизма и империализма".

Контекст:

Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" ("ПМР") объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой тогда начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил.

Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Парламентская ассамблея Совета Европы признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.

Президент Молдовы Майя Санду неоднократно говорила о необходимости вывести российские войска с территории страны. 30 ноября 2020 года она заявила, что в Приднестровье находится оперативная группа войск РФ, на размещение которой не было договоренности с Молдовой, и предложила заменить российских военных гражданской миссией под эгидой ОБСЕ.

В сентябре 2022 года Санду заявила, что незаконное присутствие войск РФ в Приднестровском регионе увеличивает риски для безопасности Молдовы. НАТО наращивает помощь Молдове на фоне угрозы из России, сказала Санду в декабре.

19 декабря 2022 года лава Службы информации и безопасности Молдовы Александру Мустяцэ заявил, что Россия, которая в феврале совершила полномасштабное нападение на Украину, также планирует вторжение в Молдову в 2023 году, но реализация такого сценария зависит от развития войны в Украине.

Председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Леонид Калашников заявил 24 января, что если Молдова вступит в НАТО, она "разрушит свое государство".

Теги: Россия, Украина, Румыния, Молдова, Приднестровье, Сергей Лавров, МИД России, Европа, пресс-конференция, Жозеп Боррель, ЕС, Игорь Гросу
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Шоколадные кексы. Рецепт от итальянского кулинарного блогера
  Шоколадные кексы. Рецепт от итальянского кулинарного блогера
Галина ГРИШИНА
"Народные, заслуженные, простуженные, зачем вам это?" Мозговая обратилась к коллегам по шоу-бизнесу, возмутившись их поведением
"Народные, заслуженные, простуженные, зачем вам это?" Мозговая обратилась к коллегам по шоу-бизнесу, возмутившись их поведением
Галина ГРИШИНА
Свитолина и Хазанавичус посетили Бучу, Ирпень и встретились с Зеленским. Французский режиссер стал еще одним послом United24
Свитолина и Хазанавичус посетили Бучу, Ирпень и встретились с Зеленским. Французский режиссер стал еще одним послом United24
Галина ГРИШИНА
Ефросинина спросила у Дурнева, мог бы он полюбить Тину Кароль. Блогер ответил, почему это невозможно
Ефросинина спросила у Дурнева, мог бы он полюбить Тину Кароль. Блогер ответил, почему это невозможно
Галина ГРИШИНА
  "Камера продолжала снимать там, где хотелось закрыть глаза". В годовщину полномасштабного вторжения РФ "1+1" покажет фильм Комарова о войне
  "Камера продолжала снимать там, где хотелось закрыть глаза". В годовщину полномасштабного вторжения РФ "1+1" покажет фильм Комарова о войне
Галина ГРИШИНА
"Такие люди заставляют верить, что мы не одни в борьбе с Мордором". Звезда "Игры престолов" Джек Глисон впервые посетит Украину
"Такие люди заставляют верить, что мы не одни в борьбе с Мордором". Звезда "Игры престолов" Джек Глисон впервые посетит Украину
Галина ГРИШИНА
Никитюк показала архивное фото в ярком купальнике
Никитюк показала архивное фото в ярком купальнике
Ким заявил, что отдыхать в Коблево можно будет уже в 2023 году
Ким заявил, что отдыхать в Коблево можно будет уже в 2023 году
"Я написал: "Очень рад, что живу с тобой в одну эпоху". Ханумак из "Квартала 95" рассказал, как Зеленский отреагировал на его сообщение
"Я написал: "Очень рад, что живу с тобой в одну эпоху". Ханумак из "Квартала 95" рассказал, как Зеленский отреагировал на его сообщение
Галина ГРИШИНА
Мини-бикини, браслет и кольца. Квиткова устроила на пляже фотосессию перед зеркалом
Мини-бикини, браслет и кольца. Квиткова устроила на пляже фотосессию перед зеркалом
Галина ГРИШИНА
65-летний Зибров похвастался прогулкой по Киеву с 25-летней дочерью
65-летний Зибров похвастался прогулкой по Киеву с 25-летней дочерью
Галина ГРИШИНА
В топе и лосинах. Беременная двойней 48-летняя Суэнк восхитила сеть новым фото
В топе и лосинах. Беременная двойней 48-летняя Суэнк восхитила сеть новым фото
Галина ГРИШИНА
"Под завалами страхов притаилась гордость". Ефросинина, провожая мужа на фронт, обратилась к украинкам, чьи мужчины защищают Украину
"Под завалами страхов притаилась гордость". Ефросинина, провожая мужа на фронт, обратилась к украинкам, чьи мужчины защищают Украину
Галина ГРИШИНА
В Брюсселе на Королевском оперном театре разместили изображение драмтеатра в Мариуполе, разрушенного российскими оккупантами. Фото, видео
В Брюсселе на Королевском оперном театре разместили изображение драмтеатра в Мариуполе, разрушенного российскими оккупантами. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
Оскароносный французский режиссер Хазанавичус прибыл в Киев. Ранее он передал деньги на восстановление больницы в Изюме. Фото
Оскароносный французский режиссер Хазанавичус прибыл в Киев. Ранее он передал деньги на восстановление больницы в Изюме. Фото
Галина ГРИШИНА
Никитюк в халате показала, как выглядит утром
Никитюк в халате показала, как выглядит утром
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Владимир шутил чаще, а Елена умнее". Кравец рассказала, какими были отношения Зеленской с мужем до того, как он стал президентом (46346)
2
Как выглядят Тина Кароль и ведущая Валентина Хамайко в одинаковых платьях за 2100 грн из новой коллекции певицы. Фото (46178)
3
"Хочется любить, хочется верить". Победительница "Холостяка" Анна Богдан снялась топлес (22771)
4
Никитюк показала фото, которое сделала в постели (18875)
5
"В нем действительно много овсяной крупы и только натуральные ингредиенты". Рецепт домашнего овсяного печенья (18495)
6
Скучающий возле жены Аффлек стал "вирусной сенсацией" церемонии вручения премии "Грэмми". Видео (12485)
7
"Под завалами страхов притаилась гордость". Ефросинина, провожая мужа на фронт, обратилась к украинкам, чьи мужчины защищают Украину (12469)
8
"Почему другим так нельзя?" Хореограф Кот ответил Цимбалюку после того, как актер заступился за проживающего в США Влада Яму (12169)
 
 
 
 