В России заявили, что Молдова "разрушит свое государство", если вступит в НАТО

Соответствующее заявление политика российское СМИ опубликовало 24 января.

Он заявил, что Молдове не получится "под шумок" вступить в Альянс, как Финляндия и Швеция, а также напомнил о Приднестровье.

Калашников подчеркнул, что отношение России к возможному вступлению Молдовы в НАТО будет отрицательным, так как это "угроза безопасности" РФ. Он добавил, что в последнее время Молдова "расстраивает" Россию по поводу "своих решений".

20 января в интервью Politico президент Молдовы Майя Санду заявила, что в стране идут дискуссии о "способности страны защитить себя", отвечая на вопрос о возможном вступлении Молдовы в НАТО.

По словам Санду, страна все еще обдумывает свой следующий шаг и то, потребуются ли для этого конституционные изменения.

"И если в какой-то момент мы как народ придем к выводу, что нам необходимо изменить нейтралитет, это должно произойти посредством демократического процесса", – сказала она.