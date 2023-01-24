В России заявили, что Молдова "разрушит свое государство", если вступит в НАТО

Соответствующее заявление политика российское СМИ опубликовало 24 января.
Он заявил, что Молдове не получится "под шумок" вступить в Альянс, как Финляндия и Швеция, а также напомнил о Приднестровье.
Калашников подчеркнул, что отношение России к возможному вступлению Молдовы в НАТО будет отрицательным, так как это "угроза безопасности" РФ. Он добавил, что в последнее время Молдова "расстраивает" Россию по поводу "своих решений".
20 января в интервью Politico президент Молдовы Майя Санду заявила, что в стране идут дискуссии о "способности страны защитить себя", отвечая на вопрос о возможном вступлении Молдовы в НАТО.
По словам Санду, страна все еще обдумывает свой следующий шаг и то, потребуются ли для этого конституционные изменения.
"И если в какой-то момент мы как народ придем к выводу, что нам необходимо изменить нейтралитет, это должно произойти посредством демократического процесса", – сказала она.
Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" ("ПМР") объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой тогда начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил.
Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Парламентская ассамблея Совета Европы признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.
Президент Молдовы Майя Санду неоднократно говорила о необходимости вывести российские войска с территории страны. 30 ноября 2020 года она заявила, что в Приднестровье находится оперативная группа войск РФ, на размещение которой не было договоренности с Молдовой, и предложила заменить российских военных гражданской миссией под эгидой ОБСЕ.
В сентябре 2022 года Санду заявила, что незаконное присутствие войск РФ в Приднестровском регионе увеличивает риски для безопасности Молдовы. НАТО наращивает помощь Молдове на фоне угрозы из России, сказала Санду в декабре.
19 декабря 2022 года лава Службы информации и безопасности Молдовы Александру Мустяцэ заявил, что Россия, которая в феврале совершила полномасштабное нападение на Украину, также планирует вторжение в Молдову в 2023 году, но реализация такого сценария зависит от развития войны в Украине.