Президент Молдовы о вероятности вступления страны в НАТО: Сейчас идет серьезная дискуссия о нашей способности защитить себя

По словам Санду, страна все еще обдумывает свой следующий шаг и то, потребуются ли для этого конституционные изменения.
"Сейчас идет серьезная дискуссия… о нашей способности защитить себя, можем ли мы сделать это сами или нам следует стать частью более крупного альянса. И если в какой-то момент мы как народ придем к выводу, что нам необходимо изменить нейтралитет, это должно произойти посредством демократического процесса", – сказала она.
Согласно ст. 11 Конституции Молдовы, она является нейтральным государством.
"Республика Молдова провозглашает свой постоянный нейтралитет. Республика Молдова не допускает размещения на своей территории вооруженных сил других государств", – говорится в основном законе страны.
Санду неоднократно говорила о необходимости вывести российские войска с территории страны. 30 ноября 2020 года она заявила, что в Приднестровье находится оперативная группа войск РФ, на размещение которой не было договоренности с Молдовой, и предложила заменить российских военных гражданской миссией под эгидой ОБСЕ.
В сентябре Санду заявила, что незаконное присутствие войск РФ в Приднестровском регионе увеличивает риски для безопасности Молдовы. НАТО наращивает помощь Молдове на фоне угрозы из России, сказала Санду в декабре.
Энергосистема Молдовы, связанная с украинской, пострадала из-за российских обстрелов украинской территории. В октябре в Молдове в связи с этим объявляли режим экономии, а в ноябре произошли масштабные отключения.
21 ноября Санду заявила, что из-за российской агрессии против Украины под угрозой оказалась евроинтеграция Молдовы.