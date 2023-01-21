Президент Молдовы о вероятности вступления страны в НАТО: Сейчас идет серьезная дискуссия о нашей способности защитить себя

По словам Санду, страна все еще обдумывает свой следующий шаг и то, потребуются ли для этого конституционные изменения Фото: EPA

По словам Санду, страна все еще обдумывает свой следующий шаг и то, потребуются ли для этого конституционные изменения.

"Сейчас идет серьезная дискуссия… о нашей способности защитить себя, можем ли мы сделать это сами или нам следует стать частью более крупного альянса. И если в какой-то момент мы как народ придем к выводу, что нам необходимо изменить нейтралитет, это должно произойти посредством демократического процесса", – сказала она.

Согласно ст. 11 Конституции Молдовы, она является нейтральным государством.

"Республика Молдова провозглашает свой постоянный нейтралитет. Республика Молдова не допускает размещения на своей территории вооруженных сил других государств", – говорится в основном законе страны.