В Молдове подорвали около 80 кг взрывчатки из ракеты, упавшей во время атаки РФ по Украине 14 января

Остатки ракеты обнаружили в результате масштабных поисков, проведенных ночью пограничниками и полицией, в граничащем с Украиной Бричанском районе.

"Боеголовка ракеты заправлена примерно 80 кг взрывчатого материала", – сказано в сообщении.

Полиция расширила охраняемую зону безопасности, предупредила жителей близлежащих населенных пунктов и перекрыла доступ в зону детонации. О факте находки взрывчатого вещества в боевой части ракеты также сообщили Украине.

Позднее специалисты организовали контролируемый подрыв обломков ракеты, сообщили в МВД. Смешанные команды МВД и минобороны охраняли периметр.

"Граждане района вне опасности, риски сняты", – утверждают в ведомстве.

В то же время район еще обыскивают, чтобы убедиться в отсутствии других объектов или остатков ракеты. Все найденные доказательства передадут в специализированную прокуратуру.

Это уже третий случай, когда во время масштабных ракетных обстрелов Украины в Молдове падают части ракет. Первый раз российская ракета упала на севере Молдовы 31 октября 2022 года. Кроме того, неразорвавшаяся ракета, ее в Бричанском районе страны на границе с Черновицкой областью во время атаки России по Украине 5 декабря. СМИ сообщали, что это ракета типа С-300.