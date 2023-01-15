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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Молдове подорвали около 80 кг взрывчатки из ракеты, упавшей во время атаки РФ по Украине 14 января

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Остатки ракеты уничтожили
Остатки ракеты уничтожили
Фото: Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova / Facebook

В Молдове была обнаружена боевая часть ракеты, которая упала у границы с Украиной во время массированного российского обстрела 14 января. Об этом 15 января сообщило МВД Молдовы.

Остатки ракеты обнаружили в результате масштабных поисков, проведенных ночью пограничниками и полицией, в граничащем с Украиной Бричанском районе.

"Боеголовка ракеты заправлена примерно 80 кг взрывчатого материала", – сказано в сообщении.

Полиция расширила охраняемую зону безопасности, предупредила жителей близлежащих населенных пунктов и перекрыла доступ в зону детонации. О факте находки взрывчатого вещества в боевой части ракеты также сообщили Украине. 

https://www.facebook.com/MinisterulAfacerilorInterneRM/posts/pfbid0Xqcn9uQLnxdXdNCwqj7jvmwde9p7NKwhenie4ZxHGqvnyvK65vXQyJZ6YMHiNT75l

Позднее специалисты организовали контролируемый подрыв обломков ракеты, сообщили в МВД. Смешанные команды МВД и минобороны охраняли периметр.

"Граждане района вне опасности, риски сняты", – утверждают в ведомстве.

В то же время район еще обыскивают, чтобы убедиться в отсутствии других объектов или остатков ракеты. Все найденные доказательства передадут в специализированную прокуратуру.

https://www.facebook.com/MinisterulAfacerilorInterneRM/posts/pfbid0ctQktVVDbM7ek7HNFwf9E9tE1n77AL4iXwxJzvc6tts7exw62hkwe3p2ZcCWA2wwl

Это уже третий случай, когда во время масштабных ракетных обстрелов Украины в Молдове падают части ракет. Первый раз российская ракета упала на севере Молдовы 31 октября 2022 года. Кроме того, неразорвавшаяся ракета, ее в Бричанском районе страны на границе с Черновицкой областью во время атаки России по Украине 5 декабря. СМИ сообщали, что это ракета типа С-300.

Контекст:

Днем 14 января Украина подверглась массированной ракетной атаке. Воздушная тревога около 15.00 была объявлена по всей стране, ее начали отменять после 17.00, сообщалось о работе ПВО во многих областях и попаданиях по объектам критической инфраструктуры.

В Днепре ракета оккупантов разрушила девятиэтажный жилой дом. На данный момент известно о 20 погибших и 73 раненых в результате этого удара.

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.

С осени 2022 года Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине и осуществила, по подсчетам "Укрэнерго", 12 волн ракетных атак (с учетом 14 января) и 14 массированных атак с применением дронов-камикадзе.

Теги: Молдова, взрыв, взрывчатка, обстрелы, война России против Украины, ракеты, ракета
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