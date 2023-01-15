В Молдове подорвали около 80 кг взрывчатки из ракеты, упавшей во время атаки РФ по Украине 14 января

Остатки ракеты обнаружили в результате масштабных поисков, проведенных ночью пограничниками и полицией, в граничащем с Украиной Бричанском районе.
"Боеголовка ракеты заправлена примерно 80 кг взрывчатого материала", – сказано в сообщении.
Полиция расширила охраняемую зону безопасности, предупредила жителей близлежащих населенных пунктов и перекрыла доступ в зону детонации. О факте находки взрывчатого вещества в боевой части ракеты также сообщили Украине.
Позднее специалисты организовали контролируемый подрыв обломков ракеты, сообщили в МВД. Смешанные команды МВД и минобороны охраняли периметр.
"Граждане района вне опасности, риски сняты", – утверждают в ведомстве.
В то же время район еще обыскивают, чтобы убедиться в отсутствии других объектов или остатков ракеты. Все найденные доказательства передадут в специализированную прокуратуру.
Это уже третий случай, когда во время масштабных ракетных обстрелов Украины в Молдове падают части ракет. Первый раз российская ракета упала на севере Молдовы 31 октября 2022 года. Кроме того, неразорвавшаяся ракета, ее в Бричанском районе страны на границе с Черновицкой областью во время атаки России по Украине 5 декабря. СМИ сообщали, что это ракета типа С-300.
Днем 14 января Украина подверглась массированной ракетной атаке. Воздушная тревога около 15.00 была объявлена по всей стране, ее начали отменять после 17.00, сообщалось о работе ПВО во многих областях и попаданиях по объектам критической инфраструктуры.
В Днепре ракета оккупантов разрушила девятиэтажный жилой дом. На данный момент известно о 20 погибших и 73 раненых в результате этого удара.
По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.
С осени 2022 года Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине и осуществила, по подсчетам "Укрэнерго", 12 волн ракетных атак (с учетом 14 января) и 14 массированных атак с применением дронов-камикадзе.