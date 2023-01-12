Россиянина, который на посольстве РФ в Молдове написал "Путин – убийца", оштрафовали

Штраф россиянину за надпись на воротах посольства суд кишиневского района Буюкань выписал на сумму 25 тыс. молдавских леев (около 48 тыс. грн).

Кудашов в соцсети объяснил, что "если оплатить штраф за 72 часа, то будет половина от этой суммы", пишет издание.

"Европейская правда" отметила, что россиянин объявил сбор средств, чтобы его в Молдове "не закрыли за неуплату", а не за то, что он считает нужным "выразить мнение подавляющего большинства людей в Молдове и на всей планете".

Информацию о штрафе Кудашеву подтвердило также молдавское издание Rupor. Журналисты отмечают, что у мужчины есть 15 дней, чтобы обжаловать решение. Если же он не оплатит штраф в указанный срок, власти Молдовы могут депортировать россиянина.