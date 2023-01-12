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Россиянина, который на посольстве РФ в Молдове написал "Путин – убийца", оштрафовали

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Инцидент произошел в октябре 2022 года
Инцидент произошел в октябре 2022 года
Фото: Stop russian aggression / Telegram

Суд в Молдове выписал штраф гражданину России Александру Кудашову, который 7 октября 2022 года сделал на посольстве РФ в Кишиневе надпись: [президент РФ Владимир] "Путин – убийца". Об этом 11 января сообщила "Европейская правда" со ссылкой на пост Кудашова в Facebook (сейчас он недоступен).

Штраф россиянину за надпись на воротах посольства суд кишиневского района Буюкань выписал на сумму 25 тыс. молдавских леев (около 48 тыс. грн).

Кудашов в соцсети объяснил, что "если оплатить штраф за 72 часа, то будет половина от этой суммы", пишет издание.

"Европейская правда" отметила, что россиянин объявил сбор средств, чтобы его в Молдове "не закрыли за неуплату", а не за то, что он считает нужным "выразить мнение подавляющего большинства людей в Молдове и на всей планете".

Информацию о штрафе Кудашеву подтвердило также молдавское издание Rupor. Журналисты отмечают, что у мужчины есть 15 дней, чтобы обжаловать решение. Если же он не оплатит штраф в указанный срок, власти Молдовы могут депортировать россиянина.

Контекст:

Путин 24 февраля 2022 года объявил о вторжении российских войск в Украину.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Владимир Путин, Молдова, посольство, штраф, Кишинев, соцсети, суд, россияне
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