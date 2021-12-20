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В Москве бывший полицейский вышел на Красную площадь с плакатом "Путин убийца", его задержали

Кашинцев проработал в правоохранительных органах России 18 лет
Кашинцев проработал в правоохранительных органах России 18 лет
Фото: SOTA / Telegram

В Москве на Красной площади задержали майора полиции в отставке Олега Кашинцева, сообщил правозащитный медиапроект "ОВД-Инфо". Он вышел на площадь с плакатом, на котором было написано: "Свободу Навальному. Putin is a killer".

Кашинцев был одет в форму полицейского, простоял с плакатом несколько минут, после чего бывшие коллеги доставили его в отдел МВД по району "Китай-город".

Задержанного обвинили в нарушении правил проведения пикетирования и незаконном ношении форменной одежды с символикой правоохранительных органов. После составления протоколов Кашинцева отпустили из отделения до суда.

По информации Telegram-канала SOTA, Кашинцев – житель города Рыбинска Ярославской области России, он проработал в правоохранительных органах 18 лет, из них 14 – в уголовном розыске. В 2019 году он уволился из органов МВД в звании майора из-за несогласия с действиями властей в отношении оппозиции. Кашинцев принял участие в нескольких акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, на них его уже задерживали. 

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С марта Навальный находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. Политик сообщил, что его поставили на учет как склонного к побегу 18 февраля. В октябре руководство Покровской колонии сняло его с профилактического учета как склонного к побегу и поставило на учет как экстремиста и террориста.

Теги: Россия, оппозиция, протесты, Москва, полиция, пикет, задержание, полицейский, акции протеста
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