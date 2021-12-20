В Москве бывший полицейский вышел на Красную площадь с плакатом "Путин убийца", его задержали

Кашинцев был одет в форму полицейского, простоял с плакатом несколько минут, после чего бывшие коллеги доставили его в отдел МВД по району "Китай-город".

Задержанного обвинили в нарушении правил проведения пикетирования и незаконном ношении форменной одежды с символикой правоохранительных органов. После составления протоколов Кашинцева отпустили из отделения до суда.

По информации Telegram-канала SOTA, Кашинцев – житель города Рыбинска Ярославской области России, он проработал в правоохранительных органах 18 лет, из них 14 – в уголовном розыске. В 2019 году он уволился из органов МВД в звании майора из-за несогласия с действиями властей в отношении оппозиции. Кашинцев принял участие в нескольких акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, на них его уже задерживали.