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Суд в России оштрафовал известную журналистку Ивлеву за пикет в поддержку "Мемориала"

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Ивлева намерена обжаловать решение суда и свое задержание
Ивлева намерена обжаловать решение суда и свое задержание
Фото: pravda.com.ua

Хамовнический суд Москвы 22 ноября оштрафовал на 150 тыс. руб. ($2 тыс.) журналистку Викторию Ивлеву и на 20 тыс. руб. ($270) – правозащитника Юрия Самодурова из-за акции в поддержку "Мемориала". Об этом сообщили телеканал "Настоящее время" (проект "Радио Свобода" и "Голоса Америки") и российское агентство РБК.

Ивлеву и Самодурова задержали 20 ноября на Пушкинской площади вместе с еще 10 участниками одиночных пикетов против ликвидации центра "Мемориал" и политических репрессий. Два дня они провели в камерах в отделении полиции "Лужники". 

Ивлева рассказывала, что ей удалось простоять с плакатом около трех минут. "Юра [Самодуров] мне передал плакат, мы одновременно [коснулись его] двумя пальцами двух разных рук. Нас повели в автозак", – сообщила она.

Самодурову вменили нарушение правил организации акции, Ивлевой – статью о неоднократном нарушении "митингового" законодательства. По этой причине ее штраф был больше, чем у Самодурова.

"Я якобы была активным участником, а Юра организовал вообще банду пикетчиков в количестве более 10 человек, что полная, абсолютная ложь. И судья, видимо, руководствуется тем, что офицер полиции не может врать, потому что он офицер полиции. Ложь на лжи, лукавство на лукавстве", – рассказала журналистка "Эху Москвы".

Решение суда она намерена обжаловать в Мосгорсуде, а задержание и содержание в течение двух суток в камере – в Европейском суде по правам человека.

В Facebook Ивлева пообещала друзьям "ни за что не уезжать из России, пока вы все здесь" и попросила помочь со сбором денег на штраф.

https://www.facebook.com/victoria.ivlevayorke/posts/10159763259075987

Контекст:

65-летняя Виктория Ивлева – журналистка, много лет работавшая в горячих точках и местах острых социальных конфликтов. Первая журналистка, которая сфотографировала изнутри четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС – через четыре года после аварии на станции, в 1990-м. За серию снимков в Чернобыльском реакторе была удостоена награды World Press Photo Golden Eye. Открыто поддерживает Украину, помогала в 2019 году как волонтер украинским пленным морякам, об этом писала "Украинская правда".

Международное историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал" занимается сохранением памяти о политических репрессиях в СССР в XX веке. Одним из его основателей был советский диссидент, лауреат Нобелевской премии Андрей Сахаров.

В 2016-м "Мемориал" был внесен в реестр "иноагентов". В российском министерстве юстиции заявляли, что организация соответствует критериям "иностранного агента", так как получает иностранное финансирование и участвует в политической деятельности в России. После этого "Мемориал" неоднократно штрафовали, обвиняя в неуказании в материалах статуса "иноагента".

11 ноября 2021 года стало известно о требовании Генпрокуратуры ликвидировать "Мемориал" и его структурные подразделения, в том числе правозащитный центр. Ведомство обвинило организацию в систематическом нарушении законодательства об "иностранных агентах" и подало соответствующий иск.

Одним из оснований для ликвидации правозащитного центра прокуратура назвала "оправдание экстремизма и терроризма", сообщили в "Мемориале" 12 ноября. Правозащитники отмечают, что речь идет о списке политзаключенных, который ведет "Мемориал", – среди них есть участники организаций "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", "Таблиги Джамаат", "Ат-Такфир Валь Хиджра", а также "Артподготовка" и "Свидетели Иеговы", которые в РФ признаны террористическими и/или экстремистскими.

Теги: Россия, Москва, пикет, Виктория Ивлева, штраф, общество Мемориал, суд
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