Суд в России оштрафовал известную журналистку Ивлеву за пикет в поддержку "Мемориала"

Ивлеву и Самодурова задержали 20 ноября на Пушкинской площади вместе с еще 10 участниками одиночных пикетов против ликвидации центра "Мемориал" и политических репрессий. Два дня они провели в камерах в отделении полиции "Лужники".

Ивлева рассказывала, что ей удалось простоять с плакатом около трех минут. "Юра [Самодуров] мне передал плакат, мы одновременно [коснулись его] двумя пальцами двух разных рук. Нас повели в автозак", – сообщила она.

Самодурову вменили нарушение правил организации акции, Ивлевой – статью о неоднократном нарушении "митингового" законодательства. По этой причине ее штраф был больше, чем у Самодурова.

"Я якобы была активным участником, а Юра организовал вообще банду пикетчиков в количестве более 10 человек, что полная, абсолютная ложь. И судья, видимо, руководствуется тем, что офицер полиции не может врать, потому что он офицер полиции. Ложь на лжи, лукавство на лукавстве", – рассказала журналистка "Эху Москвы".

Решение суда она намерена обжаловать в Мосгорсуде, а задержание и содержание в течение двух суток в камере – в Европейском суде по правам человека.

В Facebook Ивлева пообещала друзьям "ни за что не уезжать из России, пока вы все здесь" и попросила помочь со сбором денег на штраф.