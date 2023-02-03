Кулеба рассказал о двух "досадных неожиданностях", которые произошли с Лавровым во время турне по Африке

"Насколько мне известно, в этом турне у Лаврова произошли две досадные неожиданности – в две страны он не попал. На моей памяти это впервые", – подчеркнул министр.
При этом он предпочел не уточнять, о каких именно странах идет речь.
"BBC News Україна" отмечает, что в ходе турне Лаврова планировался его визит в Ботсвану, однако по неизвестным причинам он не состоялся.
Помимо этого, Гана и Мавритания публично выражают недовольство присутствием боевиков ЧВК "Вагнер" в регионе. По данным Jeune Afrique, Мавританию Лавров все же посетит в феврале, но не исключено, что президент страны откажется принимать главу российского МИД.
"Я знаю, почему он не попал [в эти страны]. Но это, в принципе, сигнал. Еще вчера казалось, что Россия безоговорочно доминирует в Африке, повсюду открываются двери и все с объятиями их [россиян] принимают. А тут вдруг начинаются проблемы. Ну, такая жизнь. Бывают проблемы не только на фронте, но и на дипломатическом фронте", – сказал министр.
По его словам, несмотря на то что ЮАР продолжает тесное сотрудничество с РФ, визит Лаврова в эту африканскую страну также "не был безоблачным".
"Было недовольство и в политической среде, и в гражданском обществе. Поскольку ЮАР принимает российского министра на фоне российской агрессии в Украине… Есть страны, где быстрее удается добиться результата, а есть, где медленнее. Но в конце концов все двигается в правильном направлении", – резюмировал Кулеба.
По сообщению AP, Лавров использовал свое африканское турне в январе 2023 года, чтобы в очередной раз обвинить Запад и Украину в отказе от переговоров с РФ. При этом он упомянул переговоры в марте 2022 года в Стамбуле, когда, по версии МИД РФ, партнеры якобы отговорили Украину принять уже почти согласованные договоренности.
Лавров, пишет агентство, повторил ранее сделанные им заявления о том, что Запад якобы несет ответственность за скачок мировых цен на продовольствие.
АР подчеркивает, что это второй визит российского министра в Африку за последние шесть месяцев, поскольку Москва стремится заручиться поддержкой африканских стран.
Во время своего африканского турне в прошлом году Лавров посетил Эфиопию, Египет, Уганду и Республику Конго. В январе целью его визита стали переговоры с руководством Южно-Африканской Республики и посещение нескольких других африканских стран.
По информации агентства, ожидалось, что развязанная Россией война в Украине и ее влияние на 1,3 млрд жителей Африки, в том числе рост цен на нефть и продукты питания, займут центральное место во время переговоров Лаврова в ЮАР.