Кулеба рассказал о двух "досадных неожиданностях", которые произошли с Лавровым во время турне по Африке

По данным Кулебы, визит Лаврова (на фото) в ЮАР "не был безоблачным" Фото: ЕРА

"Насколько мне известно, в этом турне у Лаврова произошли две досадные неожиданности – в две страны он не попал. На моей памяти это впервые", – подчеркнул министр.

При этом он предпочел не уточнять, о каких именно странах идет речь.

"BBC News Україна" отмечает, что в ходе турне Лаврова планировался его визит в Ботсвану, однако по неизвестным причинам он не состоялся.

Помимо этого, Гана и Мавритания публично выражают недовольство присутствием боевиков ЧВК "Вагнер" в регионе. По данным Jeune Afrique, Мавританию Лавров все же посетит в феврале, но не исключено, что президент страны откажется принимать главу российского МИД.

"Я знаю, почему он не попал [в эти страны]. Но это, в принципе, сигнал. Еще вчера казалось, что Россия безоговорочно доминирует в Африке, повсюду открываются двери и все с объятиями их [россиян] принимают. А тут вдруг начинаются проблемы. Ну, такая жизнь. Бывают проблемы не только на фронте, но и на дипломатическом фронте", – сказал министр.

По его словам, несмотря на то что ЮАР продолжает тесное сотрудничество с РФ, визит Лаврова в эту африканскую страну также "не был безоблачным".

"Было недовольство и в политической среде, и в гражданском обществе. Поскольку ЮАР принимает российского министра на фоне российской агрессии в Украине… Есть страны, где быстрее удается добиться результата, а есть, где медленнее. Но в конце концов все двигается в правильном направлении", – резюмировал Кулеба.