Гордон: России не будет в ее нынешних границах. Зато увеличатся территории Финляндии, Японии, Германии, Чехии

"Россия не потому напала на Украину, что не хочет, чтобы Украина была в НАТО. Россия напала на Украину, потому что не хочет существования Украины. Для нее нет такого государства – Украина. РФ хочет поглотить ее, как хочет поглотить и практически все бывшие советские республики. Идет большая геополитическая игра, настолько большая, что мир, наверное, не помнит этого с 1960-х годов, с Карибского кризиса. Большая геополитическая игра, в результате которой мы увидим перекройку и системы мировой безопасности, и границ", – заявил Гордон.
Журналист выразил уверенность, что соседствующие с Россией государства смогут вернуть территории, захваченные РФ много десятилетий назад.
"Я уверен, что в ближайшие годы многие границы изменятся. Мы это увидим. России не будет в ее нынешних границах. Зато увеличатся территории Финляндии, Японии, Германии, может, Чехии чуть-чуть. Есть варианты. Грузия вернется в свои границы, Молдова. Много чего должно измениться. Я уверен, что многое изменится", – сказал Гордон.
В то же время он подчеркнул, что у него вызвало много вопросов заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о выходе России из оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии за счет победы Украины в войне против РФ.
"Я бы хотел сказать госпоже президенту Грузии: "Вы хотите на чужом горбу въехать в рай?" Хотеть не вредно, вредно не хотеть. Украина истекает кровью – где помощь Грузии? Где заявления твердые Грузии? Почему вы россиян до сих пор принимаете у себя? Почему они у вас пьют-гуляют? Они у вас территорию оттяпали. Вам не стыдно? Это для вас разве не унижение? Почему вы [бывшего президента Михаила] Саакашвили за решеткой держите? Вы что, не знаете, что [Бидзина] Иванишвили, который фактически руководит Грузией, – это русский олигарх, друг [президента РФ Владимира] Путина? Там вопросов много", – отметил Гордон.
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Политики и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что Россия рано или поздно распадется. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов еще в 2020 году назвал Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.
Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованной в сентябре 2022 года, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.
По мнению бывшего российского вице-премьер-министра, близкого соратника экс-президента РФ Бориса Ельцина Михаила Полторанина, в случае распада "первой смоется Тува вместе с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу", после этого от России могут отделиться Чечня, Дагестан и Дальний Восток.
Россию к 2033 году ждет распад или превращение в failed state. Такой прогноз дала почти половина экспертов по внешней политике, опрошенных аналитическим центром Atlantic Council.