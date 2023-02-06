Гордон: России не будет в ее нынешних границах. Зато увеличатся территории Финляндии, Японии, Германии, Чехии

"Россия не потому напала на Украину, что не хочет, чтобы Украина была в НАТО. Россия напала на Украину, потому что не хочет существования Украины. Для нее нет такого государства – Украина. РФ хочет поглотить ее, как хочет поглотить и практически все бывшие советские республики. Идет большая геополитическая игра, настолько большая, что мир, наверное, не помнит этого с 1960-х годов, с Карибского кризиса. Большая геополитическая игра, в результате которой мы увидим перекройку и системы мировой безопасности, и границ", – заявил Гордон.

Журналист выразил уверенность, что соседствующие с Россией государства смогут вернуть территории, захваченные РФ много десятилетий назад.

"Я уверен, что в ближайшие годы многие границы изменятся. Мы это увидим. России не будет в ее нынешних границах. Зато увеличатся территории Финляндии, Японии, Германии, может, Чехии чуть-чуть. Есть варианты. Грузия вернется в свои границы, Молдова. Много чего должно измениться. Я уверен, что многое изменится", – сказал Гордон.

В то же время он подчеркнул, что у него вызвало много вопросов заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о выходе России из оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии за счет победы Украины в войне против РФ.

"Я бы хотел сказать госпоже президенту Грузии: "Вы хотите на чужом горбу въехать в рай?" Хотеть не вредно, вредно не хотеть. Украина истекает кровью – где помощь Грузии? Где заявления твердые Грузии? Почему вы россиян до сих пор принимаете у себя? Почему они у вас пьют-гуляют? Они у вас территорию оттяпали. Вам не стыдно? Это для вас разве не унижение? Почему вы [бывшего президента Михаила] Саакашвили за решеткой держите? Вы что, не знаете, что [Бидзина] Иванишвили, который фактически руководит Грузией, – это русский олигарх, друг [президента РФ Владимира] Путина? Там вопросов много", – отметил Гордон.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube