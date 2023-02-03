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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В 10-м пакете санкций ЕС против России планируют предусмотреть ограничения на €10 млрд – глава Еврокомиссии

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Фон дер Ляйен: Россия, российское общество и экономика уже платят тяжелую цену через санкции, которые против них были введены
Фон дер Ляйен: Россия, российское общество и экономика уже платят тяжелую цену через санкции, которые против них были введены
Фото: EPA

10-й пакет санкций против России Евросоюз планирует одобрить до 24 февраля. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 3 февраля на брифинге по итогам саммита Украина – ЕС в Киеве, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Россия, российское общество и экономика уже платят тяжелую цену через санкции, которые против них были введены. 10-й пакет уже в разработке. У нас есть цель принять его до 24 февраля. Его приблизительный объем – €10 млрд. Это значительный пакет санкций, что даст возможность сконцентрироваться на технологиях, которые могут, но не должны быть использованы российской военной машиной. Другими словами, мы смотрим глубже в комплектующие, которые были найдены, например, в беспилотниках, чтобы убедиться, что у России не будет доступа к этим технологиям. Например, для производства беспилотников или поставок из Ирана", – сказала она.

Фон дер Ляйен добавила, что еще одной составляющей санкционного пакета будет тема обхода санкций Россией.

"В 10-м пакете будут определенные предложения, чтобы противодействовать обходу санкций", – заявила политик.

Контекст:

Последний на данный момент, девятый, пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря 2022 года, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что новый пакет санкций Европейского союза будет более эффективным, чем предыдущие. В то же время 23 января 2023 года польское агентство PAP со ссылкой на представителя Польши в ЕС Анджея Садоса сообщило, что в Еврокомиссии затормозилась работа над 10-м пакетом санкций против России и еще одним – против Беларуси.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, санкции, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины, Евросоюз
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