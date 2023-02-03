В 10-м пакете санкций ЕС против России планируют предусмотреть ограничения на €10 млрд – глава Еврокомиссии

"Россия, российское общество и экономика уже платят тяжелую цену через санкции, которые против них были введены. 10-й пакет уже в разработке. У нас есть цель принять его до 24 февраля. Его приблизительный объем – €10 млрд. Это значительный пакет санкций, что даст возможность сконцентрироваться на технологиях, которые могут, но не должны быть использованы российской военной машиной. Другими словами, мы смотрим глубже в комплектующие, которые были найдены, например, в беспилотниках, чтобы убедиться, что у России не будет доступа к этим технологиям. Например, для производства беспилотников или поставок из Ирана", – сказала она.
Фон дер Ляйен добавила, что еще одной составляющей санкционного пакета будет тема обхода санкций Россией.
"В 10-м пакете будут определенные предложения, чтобы противодействовать обходу санкций", – заявила политик.
Последний на данный момент, девятый, пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря 2022 года, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что новый пакет санкций Европейского союза будет более эффективным, чем предыдущие. В то же время 23 января 2023 года польское агентство PAP со ссылкой на представителя Польши в ЕС Анджея Садоса сообщило, что в Еврокомиссии затормозилась работа над 10-м пакетом санкций против России и еще одним – против Беларуси.