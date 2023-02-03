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Производство автомобилей в РФ упало до минимума за 50 лет

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Производство легковых автомобилей в РФ упало втрое
Производство легковых автомобилей в РФ упало втрое
Фото: Vyacheslav Bukharov / wikipedia.org

Производство легковых автомобилей в России в 2022 году упало до исторического минимума в 450 тыс. машин, сообщает 3 февраля российское информагентство "Интерфакс", ссылаясь на данные Росстата.

На фоне введения масштабных санкций и ухода из России иностранных автоконцернов производство легковых авто сократилось втрое по сравнению с прошлым годом: в 2021 году в РФ произвели 1,36 млн легковых машин.

Самое глубокое годовое падение производства в современной российской истории до этого фиксировалось Росстатом в 2009 году. Тогда в период кризиса в мировой экономике и автопроме было выпущено 597 тыс. легковых машин (падение по сравнению с показателями 2008 года тогда тоже было почти троекратным).

Грузовиков за 2022 год, по данным Росстата, в РФ было произведено 141 тыс. штук (-24,3% по сравнению с 2021 годом).

Выпуск автобусов допустимой максимальной массой более пяти тонн в 2022 году снизился на 15,2%, до 12,5 тыс. единиц.

В сумме по трем позициям в РФ за 2022 год произвели 603, 5 тыс. транспортных средств.

По данным 2009 года, которые приводит "Интерфакс", общий объем выпуска легковых машин, грузовиков и автобусов в России в 2009 году составил 722,4 тыс. штук, что стало самым низким показателем с 1972 года, когда Волжский автомобильный завод в Тольятти выходил на проектную мощность.

В 2022 году самый низкий показатель, таким образом, был обновлен.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россию начали покидать зарубежные компании, а против РФ было введено несколько пакетов санкций. В частности, в декабре ЕС ввел девятый пакет санкций против России. По данным СМИ, Евросоюз хочет принять 10-й пакет санкций до февраля 2023 года.

Пакет включает ограничения на инвестиции в российскую добывающую промышленность, новые санкции против военно-промышленного комплекса, дополнительный контроль за экспортом товаров двойного назначения, прямой запрет на поставки России беспилотников и двигателей для них, отзыв лицензий на вещание у четырех госканалов, санкции против еще трех банков.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено почти 11 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 13,5 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Из-за нападения на Украину и последовавших за ним санкций в России с октября 2022 года ухудшается экономическая ситуация, заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону экс-премьер-министр РФ Михаил Касьянов. По оценкам бывшего главы российского правительства, РФ теряет примерно $160 млн в день.

Теги: Россия, транспорт, Украина, автомобили, санкции, экономика, промышленность, кризис, автобус, Тольятти, автомобиль, грузовик
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