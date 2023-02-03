Производство автомобилей в РФ упало до минимума за 50 лет

На фоне введения масштабных санкций и ухода из России иностранных автоконцернов производство легковых авто сократилось втрое по сравнению с прошлым годом: в 2021 году в РФ произвели 1,36 млн легковых машин.

Самое глубокое годовое падение производства в современной российской истории до этого фиксировалось Росстатом в 2009 году. Тогда в период кризиса в мировой экономике и автопроме было выпущено 597 тыс. легковых машин (падение по сравнению с показателями 2008 года тогда тоже было почти троекратным).

Грузовиков за 2022 год, по данным Росстата, в РФ было произведено 141 тыс. штук (-24,3% по сравнению с 2021 годом).

Выпуск автобусов допустимой максимальной массой более пяти тонн в 2022 году снизился на 15,2%, до 12,5 тыс. единиц.

В сумме по трем позициям в РФ за 2022 год произвели 603, 5 тыс. транспортных средств.

По данным 2009 года, которые приводит "Интерфакс", общий объем выпуска легковых машин, грузовиков и автобусов в России в 2009 году составил 722,4 тыс. штук, что стало самым низким показателем с 1972 года, когда Волжский автомобильный завод в Тольятти выходил на проектную мощность.

В 2022 году самый низкий показатель, таким образом, был обновлен.