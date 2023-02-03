Ермак обсудил с представителями Еврокомиссии ужесточение санкций против РФ

Ермак провел встречу с руководителем Офиса президента Европейской комиссии Бьорном Зайбертом и дипломатическим советником президента ЕК Фернандо Андресеном Гимарайншем.

Необходимо усилить санкции в отношении российских пропагандистов, которые активно поддерживают агрессию против Украины, заявил Ермак. Он отметил, что "эти люди" посещают страны цивилизованного мира и владеют недвижимостью на территории Евросоюза и США. Ермак считает, что пропагандисты, "поддержавшие убийства", должны быть лишены возможности беспрепятственно выезжать в ЕС и Америку.

Кроме того, Ермак подчеркнул, что Украина ожидает решения о введении очередного "мощного" пакета санкций к годовщине начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.

Он также предложил проводить еженедельные брифинги для представителей стран – партнеров Украины, на которых будут обсуждаться вопросы усиления санкций в отношении физических и юридических лиц, которые поддерживают действия РФ.

Фото: president.gov.ua