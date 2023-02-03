Ермак обсудил с представителями Еврокомиссии ужесточение санкций против РФ

Ермак провел встречу с руководителем Офиса президента Европейской комиссии Бьорном Зайбертом и дипломатическим советником президента ЕК Фернандо Андресеном Гимарайншем.
Необходимо усилить санкции в отношении российских пропагандистов, которые активно поддерживают агрессию против Украины, заявил Ермак. Он отметил, что "эти люди" посещают страны цивилизованного мира и владеют недвижимостью на территории Евросоюза и США. Ермак считает, что пропагандисты, "поддержавшие убийства", должны быть лишены возможности беспрепятственно выезжать в ЕС и Америку.
Кроме того, Ермак подчеркнул, что Украина ожидает решения о введении очередного "мощного" пакета санкций к годовщине начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.
Он также предложил проводить еженедельные брифинги для представителей стран – партнеров Украины, на которых будут обсуждаться вопросы усиления санкций в отношении физических и юридических лиц, которые поддерживают действия РФ.
В отношении России действует девять санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Секторальные ограничительные меры были первоначально введены в июле 2014 года в связи с дестабилизирующими действиями России против Украины.
Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы экономики РФ, а также на сектор товаров двойного назначения. Они ограничивают доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают услуги финансовой помощи и посредничества для российских финансовых институтов. Также запрещается прямой или косвенный импорт, экспорт или передача любого оборудования, связанного с оборонной промышленностью; устанавливается запрет на товары двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях; ограничивается доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в энергетическом секторе, например при добыче и разведке нефти.
Также в отношении РФ действует несколько санкционных пакетов ЕС, которые запрещают европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.
27 января ЕС продлил на полгода санкции против России за агрессию против Украины. Ограничения будут действовать как минимум до 31 июля 2023 года.