США внесли в список санкций 22 субъекта, которые помогали России обходить санкции

"Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввело полную блокировку относительно 22 физических и юридических лиц в разных странах, связанных с сетью уклонения от санкций, поддерживающей военно-промышленный комплекс России", – говорится в сообщении.

В список санкций внесены:

Игорь Зименков, торговец оружием из России и Кипра; его сын Джонатан Зименков, вместе с отцом участвовал в сделках в интересах РФ; базирующаяся в Сингапуре компания Зименкова Asia Trading & Construction PTE Limited (Asia Trading); директор Asia Trading Серена Би Лин, продали вертолеты в Латинскую Америку от имени "Ростеха"; Texel FCG Technology 2100 Limited, осуществляла денежные переводы; Маркс Блатс, руководитель Texel FCG Technology 2100 Limited; ООО "Электрооптика", предоставляет бизнес-услуги; GBD Limited, сетевая компания Зименкова; Александр Вольфович, кипрский оружейный брокер и партнер "сети Зименкова"; Mateas Limited, компания Вольфовича; Kliosa Limited, компания Вольфовича; VFC Solutions LTD, компания Вольфовича; U-Stone Limited EOOD, компания Вольфовича, находится в Болгарии; GMI Global Manufacturing & Integration Limited, компания Вольфовича; DES Defense Engineering Solutions LTD, компания Вольфовича, находится в Израиле; Станислав Вольфович, сын Вольфовича; Ариэль Вольфович, сын Вольфовича; проживающий в Узбекистане директор Mateas Limited Макс Пифлакс; сын Пифлакса Гилад; Игорь Пальниченко, Кипр; Pitaron Limited, принадлежит Пальниченко; Terra-Az Limited, принадлежит Пальниченко.

"Отчаянные попытки России использовать марионеток для обхода санкций США демонстрируют, что санкции значительно усложнили и удорожили российскому военно-промышленному комплексу пополнение запасов военной машины [президента РФ Владимира] Путина", – прокомментировал решение замминистра финансов США Уолли Адейемо.

Расширение списка санкций прокомментировал 1 февраля в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы полны решимости пресечь уклонение России от санкций. Минфин США сегодня ввел санкции против глобальной сети поддержки военно-промышленного комплекса России. Мы будем продолжать предпринимать действия, которые ослабляют способность России вести войну против Украины", – написал он.