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США внесли в список санкций 22 субъекта, которые помогали России обходить санкции

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Блинкен заявил, что США "полны решимости пресечь уклонение России от санкций"
Блинкен заявил, что США "полны решимости пресечь уклонение России от санкций"
Фото: pixabay.com

1 февраля минфин США объявил о введении ограничительных мер в отношении 22 субъектов, которые, по данным ведомства, причастны к схемам по обходу санкций, введенных против РФ за ее агрессию против Украины.

"Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввело полную блокировку относительно 22 физических и юридических лиц в разных странах, связанных с сетью уклонения от санкций, поддерживающей военно-промышленный комплекс России", – говорится в сообщении.

В список санкций внесены:

  1. Игорь Зименков, торговец оружием из России и Кипра;
  2. его сын Джонатан Зименков, вместе с отцом участвовал в сделках в интересах РФ;
  3. базирующаяся в Сингапуре компания Зименкова Asia Trading & Construction PTE Limited (Asia Trading);
  4. директор Asia Trading Серена Би Лин, продали вертолеты в Латинскую Америку от имени "Ростеха";
  5. Texel FCG Technology 2100 Limited, осуществляла денежные переводы;
  6. Маркс Блатс, руководитель Texel FCG Technology 2100 Limited;
  7. ООО "Электрооптика", предоставляет бизнес-услуги;
  8. GBD Limited, сетевая компания Зименкова;
  9. Александр Вольфович, кипрский оружейный брокер и партнер "сети Зименкова";
  10. Mateas Limited, компания Вольфовича;
  11. Kliosa Limited, компания Вольфовича;
  12. VFC Solutions LTD, компания Вольфовича;
  13. U-Stone Limited EOOD, компания Вольфовича, находится в Болгарии;
  14. GMI Global Manufacturing & Integration Limited, компания Вольфовича;
  15. DES Defense Engineering Solutions LTD, компания Вольфовича, находится в Израиле;
  16. Станислав Вольфович, сын Вольфовича;
  17. Ариэль Вольфович, сын Вольфовича;
  18. проживающий в Узбекистане директор Mateas Limited Макс Пифлакс;
  19. сын Пифлакса Гилад;
  20. Игорь Пальниченко, Кипр;
  21. Pitaron Limited, принадлежит Пальниченко;
  22. Terra-Az Limited, принадлежит Пальниченко.

"Отчаянные попытки России использовать марионеток для обхода санкций США демонстрируют, что санкции значительно усложнили и удорожили российскому военно-промышленному комплексу пополнение запасов военной машины [президента РФ Владимира] Путина", – прокомментировал решение замминистра финансов США Уолли Адейемо.

Расширение списка санкций прокомментировал 1 февраля в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы полны решимости пресечь уклонение России от санкций. Минфин США сегодня ввел санкции против глобальной сети поддержки военно-промышленного комплекса России. Мы будем продолжать предпринимать действия, которые ослабляют способность России вести войну против Украины", – написал он.

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия, Япония и другие страны ввели против РФ несколько пакетов санкций, в том числе лично против президента РФ Владимира Путина и высших госчиновников РФ.

Соединенные Штаты среди прочего ввели ограничения на операции с суверенным долгом РФ, запретили ввоз долларовых банкнот в РФ, ввели санкции против высшего военного и политического руководства России. Также нижняя палата американского парламента проголосовала за прекращение "нормальных торговых отношений" с Москвой.

В марте под американские санкции попали все 328 депутатов Госдумы, которые проголосовали за обращение к Путину с просьбой признать "независимость" территорий, оккупированных российскими группировками "ЛДНР". В минфине США подчеркнули, что это решение Путин использовал для оправдания войны против Украины.

Госдепартамент США может рассмотреть вопрос смягчения санкций против РФ в случае, если будет решение России вести серьезные переговоры и забрать свои войска с территории Украины, заявила 26 января 2023 года замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, США, санкции, Болгария, Энтони Блинкен, финансы, ограничения, Минфин
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