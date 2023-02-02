США внесли в список санкций 22 субъекта, которые помогали России обходить санкции

"Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввело полную блокировку относительно 22 физических и юридических лиц в разных странах, связанных с сетью уклонения от санкций, поддерживающей военно-промышленный комплекс России", – говорится в сообщении.
В список санкций внесены:
"Отчаянные попытки России использовать марионеток для обхода санкций США демонстрируют, что санкции значительно усложнили и удорожили российскому военно-промышленному комплексу пополнение запасов военной машины [президента РФ Владимира] Путина", – прокомментировал решение замминистра финансов США Уолли Адейемо.
Расширение списка санкций прокомментировал 1 февраля в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы полны решимости пресечь уклонение России от санкций. Минфин США сегодня ввел санкции против глобальной сети поддержки военно-промышленного комплекса России. Мы будем продолжать предпринимать действия, которые ослабляют способность России вести войну против Украины", – написал он.
We are determined to crack down on Russian sanctions evasion. @USTreasury today imposed sanctions against a global network supporting Russia’s military-industrial complex. We will continue to take actions that weaken Russia’s ability to wage war against Ukraine.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 1, 2023
В ответ на нападение России на Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия, Япония и другие страны ввели против РФ несколько пакетов санкций, в том числе лично против президента РФ Владимира Путина и высших госчиновников РФ.
Соединенные Штаты среди прочего ввели ограничения на операции с суверенным долгом РФ, запретили ввоз долларовых банкнот в РФ, ввели санкции против высшего военного и политического руководства России. Также нижняя палата американского парламента проголосовала за прекращение "нормальных торговых отношений" с Москвой.
В марте под американские санкции попали все 328 депутатов Госдумы, которые проголосовали за обращение к Путину с просьбой признать "независимость" территорий, оккупированных российскими группировками "ЛДНР". В минфине США подчеркнули, что это решение Путин использовал для оправдания войны против Украины.
Госдепартамент США может рассмотреть вопрос смягчения санкций против РФ в случае, если будет решение России вести серьезные переговоры и забрать свои войска с территории Украины, заявила 26 января 2023 года замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.