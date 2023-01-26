Нуланд рассказала, в каком случае в Госдепе поддержат идею ослабления санкций против РФ

Об этом заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила 26 января, выступая в Конгрессе США, трансляция велась на YouTube-канале The Independent.
"В контексте решения России вести серьезные переговоры, вывести свои войска из Украины и вернуть территорию – я бы, конечно, высказалась за это, и я думаю, что госсекретарь [США Энтони] Блинкен тоже высказался бы за это", – сказала она.
Так Нуланд ответила на вопрос сенатора-республиканца Ренда Пола о том, готовы ли США снять персональные санкции против российских законодателей в обмен на "укрепление дипломатии" и при условии, что Москва сделает такой же шаг. Пол настаивал на такой позиции.
"Все члены Госдумы, против которых мы ввели санкции, – люди, которые поддерживают войну, аннексию Крыма и прочее, – подчеркнула Нуланд. – Сенатор, я бы сказала следующее: если в интересах США вести разговор с россиянами, мы должны внимательно изучить, что может быть сделано для содействия этому".
В ответ на нападение России на Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, страны Запада – США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония – ввели против РФ несколько пакетов санкций, в том числе лично против президента РФ Владимира Путина и высших госчиновников РФ.
Соединенные Штаты среди прочего ввели ограничения на операции с суверенным долгом РФ, запретили ввоз долларовых банкнот РФ, ввели санкции против высшего военного и политического руководства России. Также нижняя палата американского парламента проголосовала за прекращение "нормальных торговых отношений" с Москвой.
В марте под американские санкции попали все 328 депутатов Госдумы, которые проголосовали за обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "независимость" территорий, оккупированных российскими группировками "ЛДНР". В ведомстве подчеркнули, что это решение Путин использовал для оправдания войны против Украины.