Нуланд рассказала, в каком случае в Госдепе поддержат идею ослабления санкций против РФ

Нуланд: Все члены Госдумы, против которых мы ввели санкции, – люди, которые поддерживают войну, аннексию Крыма Фото: ЕРА

Об этом заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила 26 января, выступая в Конгрессе США, трансляция велась на YouTube-канале The Independent.

"В контексте решения России вести серьезные переговоры, вывести свои войска из Украины и вернуть территорию – я бы, конечно, высказалась за это, и я думаю, что госсекретарь [США Энтони] Блинкен тоже высказался бы за это", – сказала она.

Так Нуланд ответила на вопрос сенатора-республиканца Ренда Пола о том, готовы ли США снять персональные санкции против российских законодателей в обмен на "укрепление дипломатии" и при условии, что Москва сделает такой же шаг. Пол настаивал на такой позиции.

"Все члены Госдумы, против которых мы ввели санкции, – люди, которые поддерживают войну, аннексию Крыма и прочее, – подчеркнула Нуланд. – Сенатор, я бы сказала следующее: если в интересах США вести разговор с россиянами, мы должны внимательно изучить, что может быть сделано для содействия этому".