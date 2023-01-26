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Нуланд рассказала, в каком случае в Госдепе поддержат идею ослабления санкций против РФ

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Нуланд: Все члены Госдумы, против которых мы ввели санкции, люди, которые поддерживают войну, аннексию Крыма
Нуланд: Все члены Госдумы, против которых мы ввели санкции, – люди, которые поддерживают войну, аннексию Крыма
Фото: ЕРА

Госдепартамент США может рассмотреть вопрос смягчения санкций против РФ в случае, если будет решение России вести серьезные переговоры и забрать свои войска с территории Украины.

Об этом заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила 26 января, выступая в Конгрессе США, трансляция велась на YouTube-канале The Independent.

"В контексте решения России вести серьезные переговоры, вывести свои войска из Украины и вернуть территорию – я бы, конечно, высказалась за это, и я думаю, что госсекретарь [США Энтони] Блинкен тоже высказался бы за это", – сказала она.

Так Нуланд ответила на вопрос сенатора-республиканца Ренда Пола о том, готовы ли США снять персональные санкции против российских законодателей в обмен на "укрепление дипломатии" и при условии, что Москва сделает такой же шаг. Пол настаивал на такой позиции. 

"Все члены Госдумы, против которых мы ввели санкции, – люди, которые поддерживают войну, аннексию Крыма и прочее, – подчеркнула Нуланд. – Сенатор, я бы сказала следующее: если в интересах США вести разговор с россиянами, мы должны внимательно изучить, что может быть сделано для содействия этому".

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, страны Запада – США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония – ввели против РФ несколько пакетов санкций, в том числе лично против президента РФ Владимира Путина и высших госчиновников РФ.

Соединенные Штаты среди прочего ввели ограничения на операции с суверенным долгом РФ, запретили ввоз долларовых банкнот РФ, ввели санкции против высшего военного и политического руководства России. Также нижняя палата американского парламента проголосовала за прекращение "нормальных торговых отношений" с Москвой.

В марте под американские санкции попали все 328 депутатов Госдумы, которые проголосовали за обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "независимость" территорий, оккупированных российскими группировками "ЛДНР". В ведомстве подчеркнули, что это решение Путин использовал для оправдания войны против Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, санкции, Виктория Нуланд, Госдума, Госдепартамент США, война России против Украины
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