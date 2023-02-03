Гончаренко: Санкции против РФ работают. Надо давить, арестовывать их деньги, забирать их яхты. Все это должно в мозг капать

Он отметил, что невозможно предсказать, когда именно начнет рушиться тот или иной автократический либо диктаторский режим. То же самое касается и режима президента РФ Владимира Путина.
"Можно постфактум находить объяснения, почему это произошло в 17-м году, почему в 91-м, еще там... Но это все постфактум. Реально никто еще и никогда не предсказал момент, когда это произойдет. Никто и никогда этого не знает. Но этот момент может наступить прямо во время нашего разговора. И тогда мой прогноз о тяжелом 23-м годе – как минимум его первой половине – может оказаться пессимистическим, а на самом деле это все развалится, как карточный домик, сейчас. Но может быть, и нет", – сказал Гончаренко.
По его словам, задача Украины сейчас – работать над усилением давления на российскую элиту.
"Поэтому когда говорят, что санкции не работают... Все работает. Надо давить, нужно арестовывать их деньги, нужно забирать их яхты... Все это должно в мозг капать. Очень важен и трибунал", – отметил нардеп.
Гончаренко: С автократическими и диктаторскими режимами всегда одна и та же история: они выглядят суперуверенно еще за минуту до того, как начинают рушиться. Читайте полную версию интервью
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада, а также Евросоюз ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Последний на данный момент, девятый, пакет санкций ЕС против России был утвержден 16 декабря прошлого года.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 11 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 13,6 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.