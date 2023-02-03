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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Гончаренко: Санкции против РФ работают. Надо давить, арестовывать их деньги, забирать их яхты. Все это должно в мозг капать

 
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По мнению Гончаренко, задача Украины сейчас работать над усилением давления на российскую элиту
По мнению Гончаренко, задача Украины сейчас – работать над усилением давления на российскую элиту
Фото: Олексій Гончаренко / Facebook

Санкции, которые введены против России, оказались эффективными, поэтому их необходимо ужесточать. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Он отметил, что невозможно предсказать, когда именно начнет рушиться тот или иной автократический либо диктаторский режим. То же самое касается и режима президента РФ Владимира Путина.

"Можно постфактум находить объяснения, почему это произошло в 17-м году, почему в 91-м, еще там... Но это все постфактум. Реально никто еще и никогда не предсказал момент, когда это произойдет. Никто и никогда этого не знает. Но этот момент может наступить прямо во время нашего разговора. И тогда мой прогноз о тяжелом 23-м годе – как минимум его первой половине – может оказаться пессимистическим, а на самом деле это все развалится, как карточный домик, сейчас. Но может быть, и нет", – сказал Гончаренко.

По его словам, задача Украины сейчас – работать над усилением давления на российскую элиту.

"Поэтому когда говорят, что санкции не работают... Все работает. Надо давить, нужно арестовывать их деньги, нужно забирать их яхты... Все это должно в мозг капать. Очень важен и трибунал", – отметил нардеп.

Гончаренко: С автократическими и диктаторскими режимами всегда одна и та же история: они выглядят суперуверенно еще за минуту до того, как начинают рушиться. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада, а также Евросоюз ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Последний на данный момент, девятый, пакет санкций ЕС против России был утвержден 16 декабря прошлого года.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 11 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 13,6 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, санкции, Алексей Гончаренко, война России против Украины, ограничения
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