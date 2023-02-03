Гончаренко: Санкции против РФ работают. Надо давить, арестовывать их деньги, забирать их яхты. Все это должно в мозг капать

Он отметил, что невозможно предсказать, когда именно начнет рушиться тот или иной автократический либо диктаторский режим. То же самое касается и режима президента РФ Владимира Путина.

"Можно постфактум находить объяснения, почему это произошло в 17-м году, почему в 91-м, еще там... Но это все постфактум. Реально никто еще и никогда не предсказал момент, когда это произойдет. Никто и никогда этого не знает. Но этот момент может наступить прямо во время нашего разговора. И тогда мой прогноз о тяжелом 23-м годе – как минимум его первой половине – может оказаться пессимистическим, а на самом деле это все развалится, как карточный домик, сейчас. Но может быть, и нет", – сказал Гончаренко.

По его словам, задача Украины сейчас – работать над усилением давления на российскую элиту.

"Поэтому когда говорят, что санкции не работают... Все работает. Надо давить, нужно арестовывать их деньги, нужно забирать их яхты... Все это должно в мозг капать. Очень важен и трибунал", – отметил нардеп.

Гончаренко: С автократическими и диктаторскими режимами всегда одна и та же история: они выглядят суперуверенно еще за минуту до того, как начинают рушиться. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube