Зеленский о поставках истребителей: Есть некоторые закулисные договоренности, и они положительные

Президент отметил, что его визит в Лондон был результативным и Украина приблизилась к решению о предоставлении дальнобойного оружия и обучения украинских пилотов.
"Это действительно какой-то путь к поставке истребителей, которые нам нужны. Также есть некоторые вещи и договоренности, которые остались за кулисами. Они являются положительными. И когда это появится в нашем государстве, наше государство об этом узнает. Не хочется полностью готовить РФ, которая ежедневно угрожает агрессией и реваншистскими настроениями на поле боя", – сказал Зеленский.
Такое заявление Зеленский сделал вскоре после того, как глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что вопрос предоставления Украине дальнобойного оружия и истребителей "похоже, может быть решен".
Как положительную Зеленский оценил также и встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем 8 февраля.
"Что касается Парижа и встречи с лидерами Франции и Германии... Я воспринимаю ее положительно. По конкретике много не хочу формулировать публично. Мы работали над усилением наших возможностей в направлении наступательных действий. Мы говорим о бронированной технике и танках. Я получил позитив от нашей встречи", – добавил Зеленский.
20 января Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит украинское правительство, заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра 19 января. 23 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2.
30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. По словам французского президента, "по определению ничто не исключено". При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов. В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, отметил Макрон.
В свою очередь 30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.
Зеленский, выступая 8 февраля перед Палатой общин и Палатой лордов парламента Великобритании, призвал предоставить Украине боевые самолеты. В тот же день британский премьер-министр Риши Сунак попросил министра обороны страны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может предоставить Украине.
9 февраля президент Европарламента Роберта Метсола выступила за предоставление Украине боевых самолетов и дальнобойных ракет.