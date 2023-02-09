Зеленский о поставках истребителей: Есть некоторые закулисные договоренности, и они положительные

Зеленский: Есть некоторые вещи и договоренности, которые остались за кулисами. Они являются положительными Фото: EPA

Президент отметил, что его визит в Лондон был результативным и Украина приблизилась к решению о предоставлении дальнобойного оружия и обучения украинских пилотов.

"Это действительно какой-то путь к поставке истребителей, которые нам нужны. Также есть некоторые вещи и договоренности, которые остались за кулисами. Они являются положительными. И когда это появится в нашем государстве, наше государство об этом узнает. Не хочется полностью готовить РФ, которая ежедневно угрожает агрессией и реваншистскими настроениями на поле боя", – сказал Зеленский.

Такое заявление Зеленский сделал вскоре после того, как глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что вопрос предоставления Украине дальнобойного оружия и истребителей "похоже, может быть решен".

Как положительную Зеленский оценил также и встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем 8 февраля.

"Что касается Парижа и встречи с лидерами Франции и Германии... Я воспринимаю ее положительно. По конкретике много не хочу формулировать публично. Мы работали над усилением наших возможностей в направлении наступательных действий. Мы говорим о бронированной технике и танках. Я получил позитив от нашей встречи", – добавил Зеленский.