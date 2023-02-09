Глава Европарламента выступила за предоставление Украине боевых самолетов

Метсола обратилась к странам ЕС с призывом дать Украине самолеты и дальнобойные ракеты во время визита Зеленского в Европарламент Фото: Roberta Metsola / Twitter

Метсола произносила речь перед обращением президента Украины Владимира Зеленского.

"Это экстраординарный момент, экстраординарное время. Уже почти год прошел с момента, как началось брутальное вторжение России в Украину", – отметила она.

Метсола упомянула в своей речи героев-защитников Мариуполя Донецкой области, освобождение острова Змеиный и сказала, что лидерство Зеленского вдохновляет Европу и украинцев.

Также глава Европарламента обратила внимание на работу "зерновой" инициативы и предоставление Украиной помощи Турции, где в результате землетрясения погибли более 12 тыс. человек.

"Это называется настоящей солидарностью", – подчеркнула Метсола.

"Я горжусь сказать, что этот дом европейской демократии, его члены, наш Европейский союз всегда стоял с вами. Мы понимаем, что вы боретесь не только за ваши ценности, но и за наши, за те идеи, которые связывают нас как сестер и братьев, и делают нас всех европейцами. Потому что Украина – это Европа, и будущее вашей страны – в Европейском союзе. Мы знаем о жертве, которую ваш народ платит за Европу", – добавила она.

Глава Европарламента призвала продемонстрировать поддержку "не только словами, но и делом".

"Вы должны победить. Государства-страны ЕС должны быстро рассмотреть как следующий шаг предоставления дальнобойных систем и самолетов для защиты свободы, которую многие воспринимают как данность", – добавила она.

С призывом предоставить Украине самолеты и ракеты дальнего радиуса действия Зеленский обращался 8 февраля в парламенте Великобритании.