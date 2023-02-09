Глава Европарламента выступила за предоставление Украине боевых самолетов

Метсола произносила речь перед обращением президента Украины Владимира Зеленского.
"Это экстраординарный момент, экстраординарное время. Уже почти год прошел с момента, как началось брутальное вторжение России в Украину", – отметила она.
Метсола упомянула в своей речи героев-защитников Мариуполя Донецкой области, освобождение острова Змеиный и сказала, что лидерство Зеленского вдохновляет Европу и украинцев.
Также глава Европарламента обратила внимание на работу "зерновой" инициативы и предоставление Украиной помощи Турции, где в результате землетрясения погибли более 12 тыс. человек.
"Это называется настоящей солидарностью", – подчеркнула Метсола.
"Я горжусь сказать, что этот дом европейской демократии, его члены, наш Европейский союз всегда стоял с вами. Мы понимаем, что вы боретесь не только за ваши ценности, но и за наши, за те идеи, которые связывают нас как сестер и братьев, и делают нас всех европейцами. Потому что Украина – это Европа, и будущее вашей страны – в Европейском союзе. Мы знаем о жертве, которую ваш народ платит за Европу", – добавила она.
Глава Европарламента призвала продемонстрировать поддержку "не только словами, но и делом".
"Вы должны победить. Государства-страны ЕС должны быстро рассмотреть как следующий шаг предоставления дальнобойных систем и самолетов для защиты свободы, которую многие воспринимают как данность", – добавила она.
С призывом предоставить Украине самолеты и ракеты дальнего радиуса действия Зеленский обращался 8 февраля в парламенте Великобритании.
20 января Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит украинское правительство, заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра 19 января. 23 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2.
30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. По словам французского президента, "по определению ничто не исключено". При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов. В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, отметил Макрон.
В свою очередь, 30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.