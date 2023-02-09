Количество жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 15 тыс. человек

Также сообщается, что 62 937 человек в Турции получили ранения. На местах работает более 25 тыс. спасателей, задействовано 5,5 тыс. автомобилей разного назначения. Развернуты палатки, пункты питания, пункты психологической помощи.

В Сирии погибло 2992 человека, сообщает Al-Jazeera. Канал отмечает, что шансы найти выживших стремительно падают.

Сирийская группа гражданской обороны "Белые каски" заявляет об острой нехватке поисково-спасательного оборудования. В Twitter она описывает ситуацию на северо-западе Сирии как "трагическую" и пропитанную "запахом смерти".

"The situation is tragic in every sense of the word. Unfortunately, hundreds of families are still under the rubble. As the 3rd day of the earthquake enters, there is a great shortage of search & rescue equipment."#WhiteHelmets volunteer Asim Al-Yahya#Syria #earthquake pic.twitter.com/NWDTmQW01r — The White Helmets (@SyriaCivilDef) February 8, 2023

Death hangs over the neighborhoods of Salqin, west of #Idlib. The smell of death is everywhere.

A number of #earthquake victims have been recovered in the city of Salqin, west of Idlib.#Syria pic.twitter.com/CnxKuV5FyY — The White Helmets (@SyriaCivilDef) February 8, 2023

Общее число погибших в двух странах составляет 15,865 человек.

Компания Maxar опубликовала в Twitter новые снимки разрушений в городе Антакья в Турции. Отмечается, что они были сделаны 8 февраля. На снимках видно много обрушившихся многоэтажных домов.

New satellite images from today, February 8, of areas in #Antakya, #Turkey that have been heavily affected by the recent #earthquake. Damage can be seen throughout the area, particularly with numerous high-rise apartments buildings that have collapsed. pic.twitter.com/zhK9WnJYtS — Maxar Technologies (@Maxar) February 8, 2023