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Количество жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 15 тыс. человек

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Спасатели продолжают разбирать завалы после разрушительного землетрясения
Спасатели продолжают разбирать завалы после разрушительного землетрясения
Фото: EPA

В Турции и Сирии продолжаются спасательные работы после мощного землетрясения, количество погибших продолжает расти. По состоянию на утро 9 февраля агентство Турции по чрезвычайным ситуациям сообщило, что погибло уже 12 873 человека.

Также сообщается, что  62 937 человек в Турции получили ранения. На местах работает более 25 тыс. спасателей, задействовано 5,5 тыс. автомобилей разного назначения. Развернуты палатки, пункты питания, пункты психологической помощи.

В Сирии погибло 2992 человека, сообщает Al-Jazeera. Канал отмечает, что шансы найти выживших стремительно падают.

Сирийская группа гражданской обороны "Белые каски" заявляет об острой нехватке поисково-спасательного оборудования. В Twitter она описывает ситуацию на северо-западе Сирии как "трагическую" и пропитанную "запахом смерти". 

Общее число погибших в двух странах составляет 15,865 человек.

Компания Maxar опубликовала в Twitter новые снимки разрушений в городе Антакья в Турции. Отмечается, что они были сделаны 8 февраля. На снимках видно много обрушившихся многоэтажных домов.

Контекст:

6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение.

Его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

Всего, по данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, зафиксировано 1117 подземных толчков. 

Теги: Турция, землетрясение, Сирия, жертвы, происшествия, погибшие
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