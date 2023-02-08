Последствия землетрясения в Турции будут ощущаться в мире несколько лет, в том числе в Крыму – сейсмолог

Большая часть Турции расположена на Анатолийской плите, а юго-запад Турции переходит на Аравийскую плиту рядом с Сирией, и между ними существует глубокий тектонический разлом, объяснил сейсмолог, доктор физико-математических наук Дмитрий Гринь.

По его словам, Аравийская плита давит на Анатолийскую, и эта энергия накапливается на протяжении сотен лет, в итоге высвобождаясь землетрясением. Поскольку в этой зоне землетрясений не было давно, энергии скопилось много, что привело к мощным толчкам.

Это землетрясение активизировало другие сейсмические зоны на планете, где тектонические плиты давят друг на друга, пояснил сейсмолог. После таких мощных землетрясений сейсмические волны несколько раз обходят Землю, и все сейсмологические станции планеты, в том числе и в Украине, зафиксировали волны от землетрясения в Турции.

Последствия могут ощущаться в Черноморском регионе и на Кавказе в следующие два-три года, сказал Гринь. По его словам, Аравийская плита раньше давила на Анатолийскую плиту, то есть на Турцию, а теперь она начинает давить на Кавказ, а также Крым. По мнению эксперта, в последующие годы в этом регионе могут произойти серии мелких землетрясений мощностью 4–5 баллов, но могут быть и крупные землетрясения.

Благодаря Черному морю сейсмическая активность турецких землетрясений меньше ощущается на территории Украины, но материковая Украина лежит в зоне влияния землетрясений из зоны Вранча в Румынии. Крупнейшие землетрясения от зоны Вранча были в 1977-м и 1986 году, их ощущали и жители Украины, особенно в западных и центральных областях, напоминает "BBC News Україна".