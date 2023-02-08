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Последствия землетрясения в Турции будут ощущаться в мире несколько лет, в том числе в Крыму – сейсмолог

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Землетрясение в Турции запустило сейсмические процессы по всей планете, сказал эксперт
Землетрясение в Турции запустило сейсмические процессы по всей планете, сказал эксперт
Фото: EPA

Мощные землетрясения, произошедшие утром 6 февраля в Турции и затронувшие Сирию, активизировали сейсмические процессы, последствия которых могут ощущаться в течение нескольких месяцев и даже лет. Об этом пишет "ВBC News Україна" 8 февраля.

Большая часть Турции расположена на Анатолийской плите, а юго-запад Турции переходит на Аравийскую плиту рядом с Сирией, и между ними существует глубокий тектонический разлом, объяснил сейсмолог, доктор физико-математических наук Дмитрий Гринь.

По его словам, Аравийская плита давит на Анатолийскую, и эта энергия накапливается на протяжении сотен лет, в итоге высвобождаясь землетрясением. Поскольку в этой зоне землетрясений не было давно, энергии скопилось много, что привело к мощным толчкам.

Это землетрясение активизировало другие сейсмические зоны на планете, где тектонические плиты давят друг на друга, пояснил сейсмолог. После таких мощных землетрясений сейсмические волны несколько раз обходят Землю, и все сейсмологические станции планеты, в том числе и в Украине, зафиксировали волны от землетрясения в Турции.

Последствия могут ощущаться в Черноморском регионе и на Кавказе в следующие два-три года, сказал Гринь. По его словам, Аравийская плита раньше давила на Анатолийскую плиту, то есть на Турцию, а теперь она начинает давить на Кавказ, а также Крым. По мнению эксперта, в последующие годы в этом регионе могут произойти серии мелких землетрясений мощностью 4–5 баллов, но могут быть и крупные землетрясения.

Благодаря Черному морю сейсмическая активность турецких землетрясений меньше ощущается на территории Украины, но материковая Украина лежит в зоне влияния землетрясений из зоны Вранча в Румынии. Крупнейшие землетрясения от зоны Вранча были в 1977-м и 1986 году, их ощущали и жители Украины, особенно в западных и центральных областях, напоминает "BBC News Україна".

Контекст:

6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение.

Его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Всего, по данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, было 648 подземных толчков. 

По последним данным, в Турции погибло 8574 человека (такую цифру опубликовало турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям), в Сирии – около 2530 человек.

Теги: Крым, Украина, Турция, землетрясение, Сирия, Кавказ
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