Количество погибших в результате землетрясений в Турции превысило 1 тыс. человек – МВД страны

По состоянию на 14.20 более 5 тыс. человек травмированы. Разрушены почти 3 тыс. зданий.

К поисково-спасательной операции привлекли 9698 человек, отметили в МВД. Последствия подземных толчков почувствовали жители 10 провинций.

В ведомстве уточнили, что произошло два землетрясения. Первое – в ночь на 6 февраля, в 4.17 в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш магнитудой 7,7. Второе – в Эльбистане в 13.24 магнитудой 7,6.

СМИ, в частности агентство Anadolu, публикуют видео момента второго землетрясения.

Камеры видеонаблюдения в Малатье зафиксировали момент землетрясения магнитудой 7,6 с эпицентром в районе Эльбистан pic.twitter.com/YSU7VhIYdT

Контекст:

Президент Турции Эрдоган заявил, что Турции предложения о помощи поступили от 45 стран, а также от НАТО и ЕС.

Соболезнования Турции и ее президенту выразил также президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина готова предоставить необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы. Посольство Украины в Турции взаимодействует с турецкими властями и проверяет, есть ли среди пострадавших украинцы, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

BBC отмечает, что Турция является одной из самых активных сейсмоопасных зон в мире. Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) страны зафиксировало более 22 тыс. случаев в 2022 году.