Момент обрушения дома в Турции попал в прямой эфир. Видео

В результате землетрясения в Турции погибло 912 человек Son Dakika / Twitter

Журналист и оператор, а также находившиеся рядом люди почувствовали новые толчки и стали убегать от падающего дома.

Сильное землетрясение произошло в ночь с 5-го на 6 февраля на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии. Сила подземных толчков достигала магнитуды 7,7.

В Турции по меньшей мере 912 человек погибли, сообщал президент страны Раджеп Эрдоган. 5385 получили ранения.

В Сирии, согласно данным независимой Сирийской обсерватории прав человека, в результате землетрясения погибло около 400 человек, более 1000 травмировались.