Момент обрушения дома в Турции попал в прямой эфир. Видео

Журналист и оператор, а также находившиеся рядом люди почувствовали новые толчки и стали убегать от падающего дома.
Сильное землетрясение произошло в ночь с 5-го на 6 февраля на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии. Сила подземных толчков достигала магнитуды 7,7.
В Турции по меньшей мере 912 человек погибли, сообщал президент страны Раджеп Эрдоган. 5385 получили ранения.
В Сирии, согласно данным независимой Сирийской обсерватории прав человека, в результате землетрясения погибло около 400 человек, более 1000 травмировались.
Страны ЕС и НАТО предложили Турции и Сирии помощь. Спасательные группы из Нидерландов и Румынии уже отправились в Турцию.
Соболезнования Турции и ее президенту Эрдогану выразил также президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина готова предоставить необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы. Посольство Украины в Турции взаимодействует с турецкими властями и проверяет, есть ли среди пострадавших украинцы, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.