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Ночное землетрясение в Турции и Сирии: Более пятисот человек погибли, тысячи раненых

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Сила подземных толчков в Турции достигла 7,8 баллов
Сила подземных толчков в Турции достигла 7,8 баллов
Фото: ЕРА

Более 500 человек погибли и несколько тысяч получили ранения в результате сильного землетрясения, которое произошло в ночь с 5 на 6 февраля на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, сила подземных толчков достигала 7,8 баллов. Эпицентр землетрясения находился в 23 километрах к востоку от Нурдаги, в турецкой провинции Газиантеп. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что число погибших приближается к тремстам, а раненых уже около 2,5 тыс. В пострадавший район прибыли  спасательные команды и самолеты, в стране объявлена тревога четвертого уровня, требующая международной помощи.

В соседней Сирии по меньшей мере 237 человек погибли и более 630 получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства здравоохранения. Погибших нашли под завалами в Алеппо, Латакии, Хаме и Тартусе.

Контекст:

BBC отмечает, что Турция является одной из самых активных сейсмоопасных зон в мире. Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) страны зафиксировало более 22 000 случаев в 2022 году. Cамое сильное землетрясение магнитудой 7,6, которое произошло в Измите в 1999 году, унесло жизни более 17 000 человек.

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