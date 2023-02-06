Ночное землетрясение в Турции и Сирии: Более пятисот человек погибли, тысячи раненых

По данным агентства, сила подземных толчков достигала 7,8 баллов. Эпицентр землетрясения находился в 23 километрах к востоку от Нурдаги, в турецкой провинции Газиантеп. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что число погибших приближается к тремстам, а раненых уже около 2,5 тыс. В пострадавший район прибыли спасательные команды и самолеты, в стране объявлена тревога четвертого уровня, требующая международной помощи.

В соседней Сирии по меньшей мере 237 человек погибли и более 630 получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства здравоохранения. Погибших нашли под завалами в Алеппо, Латакии, Хаме и Тартусе.