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В Турции объявили траур из-за землетрясения

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В Турции произошло землетрясение, президент объявил траур
В Турции произошло землетрясение, президент объявил траур
Фото: EPA

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил 6 февраля, что на семь дней вводит национальный траур из-за разрушительного землетрясения, в результате которого в стране погибло более 1,5 тыс. человек. Об этом он написал в Twitter.

"Наш флаг будет приспущен до захода солнца в воскресенье, 12 февраля 2023 года, во всех наших национальных и зарубежных представительствах", – говорится в сообщении.


Контекст:

6 февраля произошло землетрясение на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии. По данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, сила подземных толчков достигала 7,7 балла. Первое землетрясение случилось в 4.17, его эпицентр находился в провинции Кахраманмараш. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других.

Днем 6 февраля, в 13.24, еще одно землетрясение магнитудой 7,6 балла произошло в Эльбистане (Турция). Отмечается, что всего случилось 183 подземных толчка.

По последним данным, которые приводит турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям, в результате землетрясения погиб 1651 человек, 11 119 граждан получили ранения. Разрушено в общей сложности 5606 зданий.

В соседней Сирии погибло 810 человек, сообщает телеканал Al Jazeera. В целом в двух странах жертвами землетрясений стали 2300 человек.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, землетрясение, траур, происшествия
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