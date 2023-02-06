МИД Украины о землетрясении в Турции: Есть 24 обращения об отсутствии связи с украинцами

Число жертв землетрясения в Турции превысило 1 тыс. человек Фото: ЕРА

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба взял под личный контроль вопрос предоставления помощи украинцам на фоне землетрясения в Турции. В посольстве Украины создан оперативный штаб. Привлечены также возможности генерального консульства в Стамбуле и консульства в Анталии", – написал дипломат.

Он отметил, что украинские дипломаты взаимодействуют с турецкими спасательными службами, которые проводят поисково-спасательные работы.

"Сейчас имеем 24 обращения об отсутствии связи с гражданами Украины, которые проживают в зоне стихийного бедствия. Вся информация оперативно передана турецкой стороне. Места нахождения наших граждан выясняются", – объяснил Николенко.

Спикер МИД подчеркнул, что информация об украинцах, погибших в результате землетрясения, пока не поступала.

Николенко напомнил о горячих линиях на базе посольства (+90-539-550-98-98 и +90-312-442-15-93) и министерства (+380-44-238-15-88).