МИД Украины о землетрясении в Турции: Есть 24 обращения об отсутствии связи с украинцами

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба взял под личный контроль вопрос предоставления помощи украинцам на фоне землетрясения в Турции. В посольстве Украины создан оперативный штаб. Привлечены также возможности генерального консульства в Стамбуле и консульства в Анталии", – написал дипломат.
Он отметил, что украинские дипломаты взаимодействуют с турецкими спасательными службами, которые проводят поисково-спасательные работы.
"Сейчас имеем 24 обращения об отсутствии связи с гражданами Украины, которые проживают в зоне стихийного бедствия. Вся информация оперативно передана турецкой стороне. Места нахождения наших граждан выясняются", – объяснил Николенко.
Спикер МИД подчеркнул, что информация об украинцах, погибших в результате землетрясения, пока не поступала.
Николенко напомнил о горячих линиях на базе посольства (+90-539-550-98-98 и +90-312-442-15-93) и министерства (+380-44-238-15-88).
Землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло в ночь с 5-го на 6 февраля на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии. Известно, что подземных толчков было несколько.
По последним данным, в Турции число погибших превысило 1 тыс. человек, более 5 тыс. получили ранения. В Сирии, согласно данным независимой Сирийской обсерватории прав человека, в результате землетрясения погибли около 400 человек, более 1 тыс. пострадали.
Страны ЕС и НАТО предложили Турции и Сирии помощь. Спасательные группы из Нидерландов и Румынии уже отправились в Турцию.
Соболезнования Турции и ее президенту Реджепу Эрдогану выразил также президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина готова предоставить необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы.