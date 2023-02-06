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МИД Украины о землетрясении в Турции: Есть 24 обращения об отсутствии связи с украинцами

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Число жертв землетрясения в Турции превысило 1 тыс. человек
Число жертв землетрясения в Турции превысило 1 тыс. человек
Фото: ЕРА

В посольстве Украины в Турции создан оперативнй штаб для помощи укаринцам, которые могли пострадать из-за мощного землетрясения в этой стране. Об этом 6 февраля сообщил в Facebook спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба взял под личный контроль вопрос предоставления помощи украинцам на фоне землетрясения в Турции. В посольстве Украины создан оперативный штаб. Привлечены также возможности генерального консульства в Стамбуле и консульства в Анталии", – написал дипломат.

Он отметил, что украинские дипломаты взаимодействуют с турецкими спасательными службами, которые проводят поисково-спасательные работы.

"Сейчас имеем 24 обращения об отсутствии связи с гражданами Украины, которые проживают в зоне стихийного бедствия. Вся информация оперативно передана турецкой стороне. Места нахождения наших граждан выясняются", – объяснил Николенко.

Спикер МИД подчеркнул, что информация об украинцах, погибших в результате землетрясения, пока не поступала.

Николенко напомнил о горячих линиях на базе посольства (+90-539-550-98-98 и +90-312-442-15-93) и министерства (+380-44-238-15-88).

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid0VbtWSBy75KFBWKCvNNehkf25gc1vatcMTWoVuvoZ9hHvqF1WTXSZtj7GURrPPPqyl

Контекст:

Землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло в ночь с 5-го на 6 февраля на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии. Известно, что подземных толчков было несколько.

По последним данным, в Турции число погибших превысило 1 тыс. человек, более 5 тыс. получили ранения. В Сирии, согласно данным независимой Сирийской обсерватории прав человека, в результате землетрясения погибли около 400 человек, более 1 тыс. пострадали.

Страны ЕС и НАТО предложили Турции и Сирии помощь. Спасательные группы из Нидерландов и Румынии уже отправились в Турцию. 

Соболезнования Турции и ее президенту Реджепу Эрдогану выразил также президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина готова предоставить необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Турция, землетрясение, посольство, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, украинцы, консульство, дипломаты, Олег Николенко
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