Власти Турции отказались от предложения Маска развернуть в стране Starlink после землетрясения

По данным агентства, Маск сообщил, что одно из подразделений его компании готово предоставить подключение к Starlink после одобрения правительства Турции.
В ответ один из высокопоставленных чиновников, имя которого Bloomberg не называет, выразил благодарность бизнесмену за помощь, но заявил, что Турция достаточно обеспечена средствами спутниковой связи. По его словам, в тех районах, где сейчас из-за землетрясения нет электричества, базовые станции работают на автономном энергообеспечении.
Сильное землетрясение произошло в ночь с 5-го на 6 февраля на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии. Сила подземных толчков достигала магнитуды 7,8.
В Турции по меньшей мере 912 человек погибли, 5385 получили ранения. В Сирии, согласно данным независимой Сирийской обсерватории прав человека, в результате землетрясения погибли около 400 человек, более 1 тыс. пострадали.
Страны ЕС и НАТО предложили Турции и Сирии помощь. Спасательные группы из Нидерландов и Румынии уже отправились в Турцию.
Соболезнования Турции и ее президенту Эрдогану выразил также президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина готова предоставить необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы.