Власти Турции отказались от предложения Маска развернуть в стране Starlink после землетрясения

Землятресение произошло на юго-востоке Турции и в соседних районах Сирии Фото: ЕРА

По данным агентства, Маск сообщил, что одно из подразделений его компании готово предоставить подключение к Starlink после одобрения правительства Турции.

В ответ один из высокопоставленных чиновников, имя которого Bloomberg не называет, выразил благодарность бизнесмену за помощь, но заявил, что Турция достаточно обеспечена средствами спутниковой связи. По его словам, в тех районах, где сейчас из-за землетрясения нет электричества, базовые станции работают на автономном энергообеспечении.