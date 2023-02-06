В Турции в результате землетрясения погибли 912 человек, более 5 тыс. получили ранения – Эрдоган

В ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение Фото: EPA

Из-под завалов достали 2470 человек, сообщил Эрдоган. Разрушены 2818 зданий.

Президент Турции заявил, что предложения о помощи поступили от 45 стран, а также от НАТО и ЕС.

"Наше государство приняло меры с момента землетрясения. Наши губернаторства мобилизовали все свои средства. В дополнение к 10 провинциям, пострадавшим от землетрясения, для работы с ними назначено еще 10 губернаторов", – сказал Эрдоган.

Он отметил, что в приоритете поисково-спасательные работы. Их ведут около 9 тыс. человек, и это число постоянно увеличивается.

"Наши министры выехали в города в зоне землетрясения и начали координировать работу", – добавил он.

Как сообщало Reuters, эпицентр землетрясения находился в 23 километрах к востоку от Нурдаги, в турецкой провинции Газиантеп. Толчки также ощущались в соседних странах – в Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других государствах.