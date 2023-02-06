В Турции в результате землетрясения погибли 912 человек, более 5 тыс. получили ранения – Эрдоган

Из-под завалов достали 2470 человек, сообщил Эрдоган. Разрушены 2818 зданий.
Президент Турции заявил, что предложения о помощи поступили от 45 стран, а также от НАТО и ЕС.
"Наше государство приняло меры с момента землетрясения. Наши губернаторства мобилизовали все свои средства. В дополнение к 10 провинциям, пострадавшим от землетрясения, для работы с ними назначено еще 10 губернаторов", – сказал Эрдоган.
Он отметил, что в приоритете поисково-спасательные работы. Их ведут около 9 тыс. человек, и это число постоянно увеличивается.
"Наши министры выехали в города в зоне землетрясения и начали координировать работу", – добавил он.
Как сообщало Reuters, эпицентр землетрясения находился в 23 километрах к востоку от Нурдаги, в турецкой провинции Газиантеп. Толчки также ощущались в соседних странах – в Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других государствах.
Сильное землетрясение произошло в ночь с 5-го на 6 февраля на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии. Сила подземных толчков достигала магнитуды 7,7.
Страны ЕС и НАТО предложили Турции и Сирии помощь. Спасательные группы из Нидерландов и Румынии уже отправились в Турцию.
Соболезнования Турции и ее президенту Эрдогану выразил также президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина готова предоставить необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы. Посольство Украины в Турции взаимодействует с турецкими властями и проверяет, есть ли среди пострадавших украинцы, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
BBC отмечает, что Турция является одной из самых активных сейсмоопасных зон в мире. Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) страны зафиксировало более 22 000 случаев в 2022 году. Cамое сильное землетрясение магнитудой 7,6, которое произошло в Измите в 1999 году, унесло жизни более 17 000 человек.