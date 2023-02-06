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Зеленский предложил Турции помощь после ночного землетрясения

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В Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8
В Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования Турции и ее президенту Реджепу Эрдогану в связи с ночным землетрясением 6 февраля, вследствие которого погибл более 500 человек.

Об этом глава государства написал в Twitter.

"Выражаю искренние соболезнования президенту Эрдогану, турецкому народу и семьям погибших из-за землетрясения на юго-востоке Турции. Желаю быстрого выздоровления всем пострадавшим. В это сложное время мы будем рядом с турецким народом. Готовы предоставить необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы", – написал Зеленский. 

Посольство Украины в Турции взаимодействует с турецкими властями и проверяет, есть ли среди пострадавших украинцы, сообщил в Facebook спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Николенко проинформировал, что для помощи украинцам в Турции на базе посольства открыты две горячие линии: +90-539-550-98-98 и +90-312-442-15-93. Родственники пострадавших в Украине могут также обращаться на горячую линию МИД: +380-44-238-15- 88.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/10228626800830191

Контекст:

В результате землетрясения, которое произошло в ночь с 5-го на 6 февраля на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии, более 500 человек погибли и несколько тысяч получили раненияПо данным агентства, сила подземных толчков достигала магнитуды 7,8. Эпицентр землетрясения находился в 23 км к востоку от Нурдаги, в турецкой провинции Газиантеп. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других.

BBC отметило, что Турция является одной из самых активных сейсмоопасных зон в мире. Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) страны зафиксировало более 22 000 случаев в 2022 году. Cамое сильное землетрясение магнитудой 7,6, которое произошло в Измите в 1999 году, унесло жизни более 17 000 человек.

Страны ЕС и НАТО предложили Турции и Сирии помощь. Спасательные группы из Нидерландов и Румынии уже отправились в Турцию. 

Теги: Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, землетрясение, помощь, Владимир Зеленский, пострадавшие, посольство Украины, погибшие, Олег Николенко
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