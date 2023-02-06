Зеленский предложил Турции помощь после ночного землетрясения

Об этом глава государства написал в Twitter.
"Выражаю искренние соболезнования президенту Эрдогану, турецкому народу и семьям погибших из-за землетрясения на юго-востоке Турции. Желаю быстрого выздоровления всем пострадавшим. В это сложное время мы будем рядом с турецким народом. Готовы предоставить необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы", – написал Зеленский.
Висловлюю щирі співчуття Президенту @RTErdogan, * народу й родинам загиблих через землетрус на південному сході * . Бажаю швидкого одужання всім постраждалим. У цей складний час ми будемо поруч із * народом. Готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 6, 2023
Посольство Украины в Турции взаимодействует с турецкими властями и проверяет, есть ли среди пострадавших украинцы, сообщил в Facebook спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Николенко проинформировал, что для помощи украинцам в Турции на базе посольства открыты две горячие линии: +90-539-550-98-98 и +90-312-442-15-93. Родственники пострадавших в Украине могут также обращаться на горячую линию МИД: +380-44-238-15- 88.
В результате землетрясения, которое произошло в ночь с 5-го на 6 февраля на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии, более 500 человек погибли и несколько тысяч получили ранения. По данным агентства, сила подземных толчков достигала магнитуды 7,8. Эпицентр землетрясения находился в 23 км к востоку от Нурдаги, в турецкой провинции Газиантеп. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других.
BBC отметило, что Турция является одной из самых активных сейсмоопасных зон в мире. Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) страны зафиксировало более 22 000 случаев в 2022 году. Cамое сильное землетрясение магнитудой 7,6, которое произошло в Измите в 1999 году, унесло жизни более 17 000 человек.
Страны ЕС и НАТО предложили Турции и Сирии помощь. Спасательные группы из Нидерландов и Румынии уже отправились в Турцию.