Зеленский предложил Турции помощь после ночного землетрясения

Об этом глава государства написал в Twitter.

"Выражаю искренние соболезнования президенту Эрдогану, турецкому народу и семьям погибших из-за землетрясения на юго-востоке Турции. Желаю быстрого выздоровления всем пострадавшим. В это сложное время мы будем рядом с турецким народом. Готовы предоставить необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы", – написал Зеленский.

Висловлюю щирі співчуття Президенту @RTErdogan, * народу й родинам загиблих через землетрус на південному сході * . Бажаю швидкого одужання всім постраждалим. У цей складний час ми будемо поруч із * народом. Готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 6, 2023

Посольство Украины в Турции взаимодействует с турецкими властями и проверяет, есть ли среди пострадавших украинцы, сообщил в Facebook спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Николенко проинформировал, что для помощи украинцам в Турции на базе посольства открыты две горячие линии: +90-539-550-98-98 и +90-312-442-15-93. Родственники пострадавших в Украине могут также обращаться на горячую линию МИД: +380-44-238-15- 88.