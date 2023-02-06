В Турции произошло два мощных землетрясения. Они унесли жизни более 2 тыс. человек. Фоторепортаж
Фото: EPA
Последствия землетрясения в Турции
Фото: EPA
Спасательные работы после землетрясения в Турции
Фото: EPA
Спасательные работы после землетрясения в Турции
Фото: EPA
Спасательные работы после землетрясения в Турции
Фото: EPA
Спасательные работы после землетрясения в Турции
Фото: EPA
Последствия землетрясения в Турции
Фото: EPA
Спасательные работы после землетрясения в Турции
Фото: EPA
Спасательные работы после землетрясения в Сирии
Фото: EPA
Последствия землетрясения в Сирии
Фото: EPA
Спасательные работы после землетрясения в Сирии
Фото: EPA
Последствия землетрясения в Сирии
Рано утром 6 февраля произошло землетрясение на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии
. Сила подземных толчков достигала 7,8 балла. Эпицентр землетрясения находился в 23 км к востоку от Нурдаги в турецкой провинции Газиантеп. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что 1651 человек погиб и 11 119 человек получили ранения, сообщает Daily Sabah
. Число спасенных из-под завалов достигло 2470 человек. Количество снесенных зданий – 2834. Al Jazeera приводит
цифру в 810 погибших в соседней Сирии. В целом в двух странах жертвами землетрясения стали 2300 человек, пишет агентство.