ГОРДОН
 
 
События

В Турции произошло два мощных землетрясения. Они унесли жизни более 2 тыс. человек. Фоторепортаж

Сегодня 20.23
Рано утром 6 февраля произошло землетрясение на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии. Сила подземных толчков достигала 7,8 балла. Эпицентр землетрясения находился в 23 км к востоку от Нурдаги в турецкой провинции Газиантеп. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что 1651 человек погиб и 11 119 человек получили ранения, сообщает Daily Sabah. Число спасенных из-под завалов достигло 2470 человек. Количество снесенных зданий – 2834. Al Jazeera приводит цифру в 810 погибших в соседней Сирии. В целом в двух странах жертвами землетрясения стали 2300 человек, пишет агентство.
Теги: Турция, землетрясение, Сирия, жертвы, происшествия
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Фермер из Кировоградской области: Поворознюк выскочил из кабинета перед взрывом и закрыл дверь. Вероятно, он и бросил гранату в Вертелецкого. Он запугал единственного свидетеля, и тот отказался от показаний
Фермер из Кировоградской области: Поворознюк выскочил из кабинета перед взрывом и закрыл дверь. Вероятно, он и бросил гранату в Вертелецкого. Он запугал единственного свидетеля, и тот отказался от показаний G
Нардеп Дмитриева: В Херсоне врачи сложили аппараты, которые не успели спрятать, в коробку и написали "не рабочий". Так сохранили оборудование от оккупантов
Нардеп Дмитриева: В Херсоне врачи сложили аппараты, которые не успели спрятать, в коробку и написали "не рабочий". Так сохранили оборудование от оккупантов G
Елена ПОСКАННАЯ
  Невзоров: Путин, убедившись в глупости, импотентности и старопердичестве Герасимова, снова кинется к Пригожину. Он так и будет метаться между зэками и генералами
  Невзоров: Путин, убедившись в глупости, импотентности и старопердичестве Герасимова, снова кинется к Пригожину. Он так и будет метаться между зэками и генералами G
Алеся БАЦМАН
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 