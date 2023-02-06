В Турции произошло два мощных землетрясения. Они унесли жизни более 2 тыс. человек. Фоторепортаж

Спасательные работы после землетрясения в Сирии

Спасательные работы после землетрясения в Сирии

Спасательные работы после землетрясения в Сирии

Спасательные работы после землетрясения в Сирии

Спасательные работы после землетрясения в Турции

Спасательные работы после землетрясения в Турции

Спасательные работы после землетрясения в Турции

Спасательные работы после землетрясения в Турции

Спасательные работы после землетрясения в Турции

Спасательные работы после землетрясения в Турции

Спасательные работы после землетрясения в Турции

Спасательные работы после землетрясения в Турции

Спасательные работы после землетрясения в Турции

Спасательные работы после землетрясения в Турции

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