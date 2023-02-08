Число жертв землетрясений в Турции и Сирии возросло почти до 9 тыс. человек

Пострадали в результате землетрясения 37 011 человек. Спасательная операция продолжается.
Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что обрушилось 5775 зданий. Из-под завалов были извлечены более 8 тыс. человек.
Как сообщает канал Al Jazeera, число погибших в Сирии достигло около 2530 человек. Спасательная служба "Белых касок" сообщила, что на подконтрольном оппозиции северо-западе Сирии погибло не менее 1280 человек, добавив, что "ожидается, что это число значительно возрастет из-за присутствия сотен семей под завалами". В районах, подконтрольных сирийскому правительству, погибло по меньшей мере 1250 человек.
6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло землетрясение.
Его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Всего, по данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, было более 400 подземных толчков.