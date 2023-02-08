Число жертв землетрясений в Турции и Сирии возросло почти до 9 тыс. человек

Пострадали в результате землетрясения 37 011 человек. Спасательная операция продолжается.

Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что обрушилось 5775 зданий. Из-под завалов были извлечены более 8 тыс. человек.

Как сообщает канал Al Jazeera, число погибших в Сирии достигло около 2530 человек. Спасательная служба "Белых касок" сообщила, что на подконтрольном оппозиции северо-западе Сирии погибло не менее 1280 человек, добавив, что "ожидается, что это число значительно возрастет из-за присутствия сотен семей под завалами". В районах, подконтрольных сирийскому правительству, погибло по меньшей мере 1250 человек.