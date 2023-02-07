Двух граждан Украины, которых считали погибшими в результате землетрясения в Турции, спасли из-под руин дома – посол

Информацию о вероятной гибели двух граждан Украины в результате землетрясения сообщали в МИД со ссылкой на турецкую сторону Фото: EPA

Об этом 7 февраля в Facebook сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Граждане Украины – живы, – написал дипломат. – К счастью, по проверенной информации, два гражданина Украины, которые считались погибшими в турецком городе Хатай, были спасены из-под руин дома".

Информацию о вероятной гибели двух граждан Украины в результате землетрясения сообщали в МИД со ссылкой на турецкую сторону. Во внешнеполитическом ведомстве отмечали, что посольство Украины проверяет ее и "принимает меры по установлению лиц погибших".