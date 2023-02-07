Двух граждан Украины, которых считали погибшими в результате землетрясения в Турции, спасли из-под руин дома – посол

Об этом 7 февраля в Facebook сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.
"Граждане Украины – живы, – написал дипломат. – К счастью, по проверенной информации, два гражданина Украины, которые считались погибшими в турецком городе Хатай, были спасены из-под руин дома".
Информацию о вероятной гибели двух граждан Украины в результате землетрясения сообщали в МИД со ссылкой на турецкую сторону. Во внешнеполитическом ведомстве отмечали, что посольство Украины проверяет ее и "принимает меры по установлению лиц погибших".
6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло землетрясение.
Его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Всего, по данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, было 183 подземных толчка.
Число жертв в Турции и Сирии превысило 5 тыс. человек, десятки тысяч людей получили ранения.
В посольстве Украины в Турции создан оперативный штаб для помощи украинцам, которые могли пострадать в стихийном бедствии. Об эвакуации из региона, где произошло землетрясение, попросили восемь украинцев, сообщал Боднар.