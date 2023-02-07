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ПРОИСШЕСТВИЯ

Двух граждан Украины, которых считали погибшими в результате землетрясения в Турции, спасли из-под руин дома – посол

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Информацию о вероятной гибели двух граждан Украины в результате землетрясения сообщали в МИД со ссылкой на турецкую сторону
Информацию о вероятной гибели двух граждан Украины в результате землетрясения сообщали в МИД со ссылкой на турецкую сторону
Фото: EPA

Информация о гибели двух граждан Украины в результате землетрясения в Турции не подтвердилась, они были спасены.

Об этом 7 февраля в Facebook сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Граждане Украины – живы, – написал дипломат. – К счастью, по проверенной информации, два гражданина Украины, которые считались погибшими в турецком городе Хатай, были спасены из-под руин дома".

https://www.facebook.com/Vasyl.Bodnar.1976/posts/pfbid02eCKixQxYQFdqdP63wZrzbJgfxdAL29Gu4T914yHLghK4XF7vMwmFjugtN9W8L5DFl

Информацию о вероятной гибели двух граждан Украины в результате землетрясения сообщали в МИД со ссылкой на турецкую сторону. Во внешнеполитическом ведомстве отмечали, что посольство Украины проверяет ее и "принимает меры по установлению лиц погибших".

Контекст:

6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло землетрясение.

Его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Всего, по данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, было 183 подземных толчка.

Число жертв в Турции и Сирии превысило 5 тыс. человек, десятки тысяч людей получили ранения.

В посольстве Украины в Турции создан оперативный штаб для помощи украинцам, которые могли пострадать в стихийном бедствии. Об эвакуации из региона, где произошло землетрясение, попросили восемь украинцев, сообщал Боднар.

Теги: Украина, Турция, землетрясение, Василий Боднар, жертвы, украинцы, дипломаты, посольство Украины, погибшие, посол
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