Зеленский позвонил Эрдогану. Выразил соболезнования в связи с землетрясением и сообщил об отправке отряда спасателей

"В разговоре с президентом Турции выразил соболезнования в связи со страшной трагедией, постигшей народ Турции из-за землетрясений. Сообщил о решении отправить из Украины в Турцию отряд спасателей и технику, которые помогут в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", – написал Зеленский.

Решение об отправке отряда спасателей на двух самолетах и на автомобилях правительство Украины приняло сегодня. Украина отправляет в Турцию 87 спасателей.

Зеленский подчеркнул, что украинские спасатели имеют соответствующий опыт в преодолении последствий природных катастроф и прибудут в пострадавшие регионы "в кратчайшее время".

Управление по связям администрации президента Турции добавило, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.