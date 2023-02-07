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Зеленский позвонил Эрдогану. Выразил соболезнования в связи с землетрясением и сообщил об отправке отряда спасателей

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Зеленский и Эрдоган поговорили по телефону
Зеленский и Эрдоган поговорили по телефону
Фото: president.gov.ua

7 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом он сообщил в Telegram.

"В разговоре с президентом Турции выразил соболезнования в связи со страшной трагедией, постигшей народ Турции из-за землетрясений. Сообщил о решении отправить из Украины в Турцию отряд спасателей и технику, которые помогут в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", – написал Зеленский. 

Решение об отправке отряда спасателей на двух самолетах и на автомобилях правительство Украины приняло сегодня. Украина отправляет в Турцию 87 спасателей

Зеленский подчеркнул, что украинские спасатели имеют соответствующий опыт в преодолении последствий природных катастроф и прибудут в пострадавшие регионы "в кратчайшее время".

Управление по связям администрации президента Турции добавило, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Контекст:

6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло землетрясение.

Его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Всего, по данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, было 183 подземных толчка.

По последним данным, число жертв в Турции и Сирии превысило 5 тыс. человек, десятки тысяч людей получили ранения.

В посольстве Украины в Турции создан оперативный штаб для помощи украинцам, которые могли пострадать в стихийном бедствии. 6 февраля спикер МИД Украины Олег Николенко сообщал о 24 обращениях об отсутствии связи с гражданами Украины, которые проживают в зоне трагедии, сегодня утром он проинформировал, что эта цифра увеличилась до 27 человек. Девять из них посольство уже нашло, жизни украинцев ничего не угрожает, заявляли в дипмиссии.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, землетрясение, помощь, спасатели, Владимир Зеленский, пострадавшие
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