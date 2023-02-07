Землетрясение в Турции: число украинцев, с которыми нет связи, увеличилось до 27 – МИД

По его словам, состояние найденных – удовлетворительное, угроз жизни нет. У части людей разрушено жилье, они расселились у родственников.
"Общее количество обращений о гражданах в зоне стихийного бедствия, связь с которыми отсутствует, увеличилось до 27. Украинское посольство взаимодействует с турецкими спасателями для установления мест их пребывания", – написал Николенко.
Информации о жертвах землятресения среди украинцев по-прежнему нет, отметил спикер МИД.
6 февраля произошло землетрясение на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии.
По данным турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), число погибших в стране на утро 7 февраля составляет 2921 человек. Еще 15 834 человека получили ранения. В соседней Сирии погибло 810 человек, сообщает телеканал Al Jazeera.
В посольстве Украины в Турции создан оперативный штаб для помощи украинцам, которые могли пострадать в стихийном бедствии. 6 февраля Николенко сообщал о 24 обращениях об отсутствии связи с гражданами Украины, которые проживают в зоне трагедии.