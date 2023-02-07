Землетрясение в Турции: число украинцев, с которыми нет связи, увеличилось до 27 – МИД

По информации на утро 7 февраля, в Турции погиб 2921 человек Фото: ЕРА

По его словам, состояние найденных – удовлетворительное, угроз жизни нет. У части людей разрушено жилье, они расселились у родственников.

"Общее количество обращений о гражданах в зоне стихийного бедствия, связь с которыми отсутствует, увеличилось до 27. Украинское посольство взаимодействует с турецкими спасателями для установления мест их пребывания", – написал Николенко.

Информации о жертвах землятресения среди украинцев по-прежнему нет, отметил спикер МИД.