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Землетрясение в Турции: число украинцев, с которыми нет связи, увеличилось до 27 – МИД

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По информации на утро 7 февраля, в Турции погиб 2921 человек
По информации на утро 7 февраля, в Турции погиб 2921 человек
Фото: ЕРА

Посольство Украины в Турции установило контакт с частью граждан Украины, которые не выходили на связь после разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции. Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил 7 февраля в Facebook.

По его словам, состояние найденных – удовлетворительное, угроз жизни нет. У части людей разрушено жилье, они расселились у родственников.

"Общее количество обращений о гражданах в зоне стихийного бедствия, связь с которыми отсутствует, увеличилось до 27. Украинское посольство взаимодействует с турецкими спасателями для установления мест их пребывания", – написал Николенко.

Информации о жертвах землятресения среди украинцев по-прежнему нет, отметил спикер МИД.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid02sRrMsXbX9LrP4pShGhnqsvpKhHRdb8itKo3CgQ7ET9xofFy2zdyvFVdgpwTdXNbBl

Контекст:

6 февраля произошло землетрясение на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии.

По данным турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), число погибших в стране на утро 7 февраля составляет 2921 человек. Еще 15 834 человека получили ранения. В соседней Сирии погибло 810 человек, сообщает телеканал Al Jazeera.  

В посольстве Украины в Турции создан оперативный штаб для помощи украинцам, которые могли пострадать в стихийном бедствии. 6 февраля Николенко сообщал о 24 обращениях об отсутствии связи с гражданами Украины, которые проживают в зоне трагедии. 

Теги: стихийные бедствия, Турция, землетрясение, посольство, МИД Украины, Олег Николенко
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