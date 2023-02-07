Число жертв землетрясения в Турции возросло почти до 3 тыс. человек

Еще 15 834 человека получили ранения.

До этого вице-президент Турции Фуат Октай сообщал, что из-под завалов удалось извлечь живыми 7840 человек. По его словам, 338 000 человек были размещены в общежитиях, университетах и приютах.

До этого было известно, что в результате землетрясений в Турции погиб 1651 человек и 11 119 получили ранения, обрушилось 5606 зданий.