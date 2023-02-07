Число жертв землетрясения в Турции возросло почти до 3 тыс. человек

Еще 15 834 человека получили ранения.
До этого вице-президент Турции Фуат Октай сообщал, что из-под завалов удалось извлечь живыми 7840 человек. По его словам, 338 000 человек были размещены в общежитиях, университетах и приютах.
До этого было известно, что в результате землетрясений в Турции погиб 1651 человек и 11 119 получили ранения, обрушилось 5606 зданий.
6 февраля произошло землетрясение на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии.
По данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям (AFAD), магнитуда землетрясения была 7,7. Первое землетрясение случилось в 4.17, его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля, в 13.24, произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Отмечается, что всего было 183 подземных толчка.
В соседней Сирии погибло 810 человек, сообщает телеканал Al Jazeera.