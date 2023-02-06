В Румынии произошло пять землетрясений за два часа

В ночь на 6 февраля в Румынии произошло пять землетрясений Фото: depositphotos.com

Первое землетрясение магнитудой 4,6 было зарегистрировано на глубине 23 км в 114 км от Бухареста. Это было самое сильное из пяти землетрясений. Еще три землетрясения произошли около пяти утра на глубине 17 км. Еще одно в 5.26 на глубине 21 км.

Генеральный директор INFP Константин Ионеску сказал Digi24, возникновение пяти землетрясений совпадает со временем землетрясения в Турции. Но, по его словам, это совпадение.

