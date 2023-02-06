В Румынии произошло пять землетрясений за два часа

Первое землетрясение магнитудой 4,6 было зарегистрировано на глубине 23 км в 114 км от Бухареста. Это было самое сильное из пяти землетрясений. Еще три землетрясения произошли около пяти утра на глубине 17 км. Еще одно в 5.26 на глубине 21 км.
Генеральный директор INFP Константин Ионеску сказал Digi24, возникновение пяти землетрясений совпадает со временем землетрясения в Турции. Но, по его словам, это совпадение.
С начала января в Румынии произошло шесть землетрясений магнитудой от 2 до 4,6. Самое сильное землетрясение в 2022 году произошло 3 ноября и имело магнитуду 5,4. Как сообщил Ионеску, Румыния находится в сейсмически активном районе. Он отметил, что часто происходят землетрясения магнитудой до 4,5.