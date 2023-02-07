ГОРДОН
 
 
МИР

Украина отправит в Турцию 87 спасателей для помощи в ликвидации последствий землетрясения

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина отправит в Турцию сводный отряд спасателей
Украина отправит в Турцию сводный отряд спасателей
Фото: ДСНС України / Facebook

Украина отправляет в Турцию отряд из 87 спасателей. Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров Украины о предоставлении Турции помощи в ликвидации последствий землетрясения №102-р от 7 февраля.

Согласно документу, Министерство внутренних дел и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям направят в Турцию сведенный поисково-спасательный отряд ГСЧС общей численностью 87 человек на самолетах Ан-32 и Ан-26, а также на автомобилях. В том числе числе 10 человек – это экипажи самолетов.

Спасателей отправляют для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.

Министерству иностранных дел поручили согласовать размещение спасателей в Турции и получить разрешения на пролет самолетов, а Министерству экономики и Минфину – обеспечить финансирование расходов, связанных с предоставлением Турции этой помощи. 

Контекст:

6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло землетрясение.

Его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Всего, по данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, было 183 подземных толчка.

По последним данным, число жертв в Турции и Сирии превысило 5 тыс. человек, десятки тысяч людей получили ранения.

В посольстве Украины в Турции создан оперативный штаб для помощи украинцам, которые могли пострадать в стихийном бедствии. 6 февраля спикер МИД Украины Олег Николенко сообщал о 24 обращениях об отсутствии связи с гражданами Украины, которые проживают в зоне трагедии, сегодня утром он проинформировал, что эта цифра увеличилась до 27 человек. Девять из них посольство уже нашло, жизни украинцев ничего не угрожает. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МВД, Украина, Турция, землетрясение, ГСЧС, МИД Украины, помощь, спасатели
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я написал: "Рад, что живу с тобой в одну эпоху". Звезда "Квартал 95" рассказал, что ответил Зеленский на его поздравление с 45-летием
"Я написал: "Рад, что живу с тобой в одну эпоху". Звезда "Квартал 95" рассказал, что ответил Зеленский на его поздравление с 45-летием
Галина ГРИШИНА
Мини-бикини, браслет и кольца. Квиткова устроила на пляже фотосессию перед зеркалом
Мини-бикини, браслет и кольца. Квиткова устроила на пляже фотосессию перед зеркалом
Галина ГРИШИНА
65-летний Зибров похвастался прогулкой по Киеву с 25-летней дочерью
65-летний Зибров похвастался прогулкой по Киеву с 25-летней дочерью
Галина ГРИШИНА
В топе и лосинах. Беременная двойней 48-летняя Суэнк восхитила сеть новым фото
В топе и лосинах. Беременная двойней 48-летняя Суэнк восхитила сеть новым фото
Галина ГРИШИНА
"Под завалами страхов притаилась гордость". Ефросинина, провожая мужа на фронт, обратилась к украинкам, чьи мужчины защищают Украину
"Под завалами страхов притаилась гордость". Ефросинина, провожая мужа на фронт, обратилась к украинкам, чьи мужчины защищают Украину
Галина ГРИШИНА
В Брюсселе на Королевском оперном театре разместили изображение драмтеатра в Мариуполе, разрушенного российскими оккупантами. Фото, видео
В Брюсселе на Королевском оперном театре разместили изображение драмтеатра в Мариуполе, разрушенного российскими оккупантами. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
Оскароносный французский режиссер Хазанавичус прибыл в Киев. Ранее он передал деньги на восстановление больницы в Изюме. Фото
Оскароносный французский режиссер Хазанавичус прибыл в Киев. Ранее он передал деньги на восстановление больницы в Изюме. Фото
Галина ГРИШИНА
Никитюк в халате показала, как выглядит утром
Никитюк в халате показала, как выглядит утром
Хэмилл продаст постеры "Звездных войн" со своим автографом, чтобы собрать деньги на дроны для ВСУ
Хэмилл продаст постеры "Звездных войн" со своим автографом, чтобы собрать деньги на дроны для ВСУ
Галина ГРИШИНА
Экс-жена Узелкова снялась полулежа на полу
Экс-жена Узелкова снялась полулежа на полу
Данилко показал совместное застолье с Белоконь в Израиле. Фото
Данилко показал совместное застолье с Белоконь в Израиле. Фото
Саша Бо показала фигуру в бикини на тонких завязках и в стрингах
Саша Бо показала фигуру в бикини на тонких завязках и в стрингах
Гордон показал, как русский пьет водку верхом на медведе. Видео
Гордон показал, как русский пьет водку верхом на медведе. Видео
"Без басковых, киркоровых. Только развитые страны". Бебешко рассказал о совместном проекте с Вайкуле
"Без басковых, киркоровых. Только развитые страны". Бебешко рассказал о совместном проекте с Вайкуле
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук снялась в расстегнутых брюках и засветила нижнюю часть бюста
Бех-Романчук снялась в расстегнутых брюках и засветила нижнюю часть бюста
Мишина, уехавшая за границу, вышла на красную дорожку. Ее украинские коллеги отреагировали
Мишина, уехавшая за границу, вышла на красную дорожку. Ее украинские коллеги отреагировали
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Владимир шутил чаще, а Елена умнее". Кравец рассказала, какими были отношения Зеленской с мужем до того, как он стал президентом (32123)
2
Как выглядят Тина Кароль и ведущая Валентина Хамайко в одинаковых платьях за 2100 грн из новой коллекции певицы. Фото (31218)
3
"В нем действительно много овсяной крупы и только натуральные ингредиенты". Рецепт домашнего овсяного печенья (18060)
4
"Хочется любить, хочется верить". Победительница "Холостяка" Анна Богдан снялась топлес (17835)
5
"Происходящее напоминало фильм ужасов". Россиянка на отдыхе в Таиланде откусила фалангу пальца туристке из Великобритании (16833)
6
Никитюк показала фото, которое сделала в постели (13961)
7
У 30-летней Instagram-модели взорвался грудной имплант весом 10 кг. Фото до и после (12125)
8
Скучающий возле жены Аффлек стал "вирусной сенсацией" церемонии вручения премии "Грэмми". Видео (11460)
 
 
 
 