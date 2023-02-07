Украина отправит в Турцию 87 спасателей для помощи в ликвидации последствий землетрясения

Согласно документу, Министерство внутренних дел и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям направят в Турцию сведенный поисково-спасательный отряд ГСЧС общей численностью 87 человек на самолетах Ан-32 и Ан-26, а также на автомобилях. В том числе числе 10 человек – это экипажи самолетов.

Спасателей отправляют для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.

Министерству иностранных дел поручили согласовать размещение спасателей в Турции и получить разрешения на пролет самолетов, а Министерству экономики и Минфину – обеспечить финансирование расходов, связанных с предоставлением Турции этой помощи.