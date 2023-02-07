Украина отправит в Турцию 87 спасателей для помощи в ликвидации последствий землетрясения

Согласно документу, Министерство внутренних дел и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям направят в Турцию сведенный поисково-спасательный отряд ГСЧС общей численностью 87 человек на самолетах Ан-32 и Ан-26, а также на автомобилях. В том числе числе 10 человек – это экипажи самолетов.
Спасателей отправляют для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.
Министерству иностранных дел поручили согласовать размещение спасателей в Турции и получить разрешения на пролет самолетов, а Министерству экономики и Минфину – обеспечить финансирование расходов, связанных с предоставлением Турции этой помощи.
6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло землетрясение.
Его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Всего, по данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, было 183 подземных толчка.
По последним данным, число жертв в Турции и Сирии превысило 5 тыс. человек, десятки тысяч людей получили ранения.
В посольстве Украины в Турции создан оперативный штаб для помощи украинцам, которые могли пострадать в стихийном бедствии. 6 февраля спикер МИД Украины Олег Николенко сообщал о 24 обращениях об отсутствии связи с гражданами Украины, которые проживают в зоне трагедии, сегодня утром он проинформировал, что эта цифра увеличилась до 27 человек. Девять из них посольство уже нашло, жизни украинцев ничего не угрожает.