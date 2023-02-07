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Посольство отыскало девять из 27 украинцев, которые находились в зоне землетрясения в Турции

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Землетрясение в Турции произошло 6 февраля
Землетрясение в Турции произошло 6 февраля
Фото: ЕРА

Посольство Украины в Турции нашло девять из 27 украинцев, которые находились в зоне землетрясения в Турции. Об этом глава дипмиссии Василий Боднар сообщил в эфире "Суспільного" 7 февраля.

По словам посла, их жизни ничего не угрожает. 

Еще 18 человек пока не выходили не связь, сказал Бондар. 

"В первую очередь это связано с тем, что нет коммуникации с регионом Хатай – это эпицентр самого землетрясения", – пояснил он. 

Как сказал Бондар, посольство сейчас пытается искать контакты украинцев через лиц, которые выезжают в эти зоны или по линии бизнес-организаций, которые могли иметь там свои коммуникации. Он напомнил, что для получения помощи украинцы могут обращаться на горячую линию посольства в Турции по телефону +90 539 550 98 98. Действует также горячая линия Министерства иностранных дел Украины: +380 44 238 15 88.

Контекст:

6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло землетрясение.

Его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Всего, по данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, было 183 подземных толчка.

По последним данным, число жертв в Турции и Сирии превысило 5 тыс. человек, десятки тысяч людей получили ранения.

В посольстве Украины в Турции создан оперативный штаб для помощи украинцам, которые могли пострадать в стихийном бедствии. 6 февраля спикер МИД Украины Олег Николенко сообщал о 24 обращениях об отсутствии связи с гражданами Украины, которые проживают в зоне трагедии, сегодня утром он проинформировал, что эта цифра увеличилась до 27 человек

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Турция, землетрясение, посольство, МИД Украины, горячая линия, Василий Боднар, посольство Украины
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