Посольство отыскало девять из 27 украинцев, которые находились в зоне землетрясения в Турции

По словам посла, их жизни ничего не угрожает.

Еще 18 человек пока не выходили не связь, сказал Бондар.

"В первую очередь это связано с тем, что нет коммуникации с регионом Хатай – это эпицентр самого землетрясения", – пояснил он.

Как сказал Бондар, посольство сейчас пытается искать контакты украинцев через лиц, которые выезжают в эти зоны или по линии бизнес-организаций, которые могли иметь там свои коммуникации. Он напомнил, что для получения помощи украинцы могут обращаться на горячую линию посольства в Турции по телефону +90 539 550 98 98. Действует также горячая линия Министерства иностранных дел Украины: +380 44 238 15 88.