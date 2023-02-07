Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Турции, которая пострадала от землетрясения

"В целях содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в Турецкой Республике в результате землетрясения, в соответствии со ст. 10 закона Украины "О гуманитарной помощи" постановляю оказать гуманитарную помощь Турецкой Республике", – говорится в документе.

Обеспечить оказание помощи должен Кабмин Украины.

Контекст:

6 февраля произошло землетрясение на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии.

По данным турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), число погибших в стране на утро 7 февраля составляет 2921 человек. Еще 15 834 человека получили ранения. В Сирии погибли минимум 1293 человека, еще 3411 получили ранения.

В посольстве Украины в Турции создан оперативный штаб для помощи украинцам, которые могли пострадать при стихийном бедствии. 6 февраля спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщал о 24 обращениях об отсутствии связи с гражданами Украины, которые проживают в зоне трагедии.