Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 1293 человек

Еще 3411 человек получили ранения.

В подконтрольных правительству районах число погибших возросло до 593 человек, 1411 человек получили ранения в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус, сообщило министерство здравоохранения Сирии.

По данным спасательной группы "Белых касок", в подконтрольных повстанцам районах на северо-западе страны как минимум 700 человек погибли и более 2000 получили ранения.

Ранее Al Jazeera сообщал о 810 погибших.