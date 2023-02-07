Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 1293 человек

Еще 3411 человек получили ранения.
В подконтрольных правительству районах число погибших возросло до 593 человек, 1411 человек получили ранения в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус, сообщило министерство здравоохранения Сирии.
По данным спасательной группы "Белых касок", в подконтрольных повстанцам районах на северо-западе страны как минимум 700 человек погибли и более 2000 получили ранения.
Ранее Al Jazeera сообщал о 810 погибших.
6 февраля произошло землетрясение на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии.
По данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям (AFAD), магнитуда землетрясения была 7,7. Первое землетрясение случилось в 4.17, его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля, в 13.24, произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Отмечается, что всего было 183 подземных толчка.
В Турции, по последним данным, погиб 2921 человек, еще 15 834 получили ранения.