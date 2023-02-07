Землетрясение в Турции. Количество жертв возросло до 3419 человек, более 20 тыс. пострадали – вице-президент

Еще 20 534 жителя получили ранения.

Он отметил, что из-под завалов домов вызволены более 8 тыс. человек.

"В зону землетрясений из-за рубежа уже прибыли 3294 спасателя. О готовности к помощи заявили 70 стран, представители 14 из них уже находятся в зоне бедствия", – сказал Октай.

В общежитиях страны размещены 380 500 жителей 10 провинций Турции.

Ранее было известно о 2921 погибшем и 15 834 раненых.

Контекст:

6 февраля произошло землетрясение на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии.

По данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям (AFAD), магнитуда землетрясения была 7,7. Первое землетрясение случилось в 4.17, его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля, в 13.24, произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Отмечается, что всего было 183 подземных толчка.

В Сирии погибли минимум 1293 человека, еще 3411 человек получили ранения.