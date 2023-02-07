Число жертв землетрясения в Турции и Сирии достигло 5 тыс. человек

Вице-президент Турции Фуат Октай рассказал, что число жертв землетрясения в Турции возросло до 3419 человек. Еще 20 534 жителя получили ранения.
В Сирии, по данным минздрава страны и спасательной организации "Белые каски", погибли по меньшей мере 1602 человека, еще около 3500 получили ранения.
Канал подчеркивает, что морозные зимние погодные условия и снегопад усугубили бедственное положение многих тысяч людей, раненых и оставшихся без крова в результате землетрясения. Разрушенные здания и разрушенные дороги препятствуют поиску выживших и доставке необходимой помощи в пострадавшие районы.
6 февраля произошло землетрясение на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии.
По данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, магнитуда землетрясения была 7,7. Первое землетрясение случилось в 4.17, его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля, в 13.24, произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Отмечается, что всего было 183 подземных толчка.