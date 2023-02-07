Число жертв землетрясения в Турции и Сирии достигло 5 тыс. человек

Вице-президент Турции Фуат Октай рассказал, что число жертв землетрясения в Турции возросло до 3419 человек. Еще 20 534 жителя получили ранения.

В Сирии, по данным минздрава страны и спасательной организации "Белые каски", погибли по меньшей мере 1602 человека, еще около 3500 получили ранения.

Канал подчеркивает, что морозные зимние погодные условия и снегопад усугубили бедственное положение многих тысяч людей, раненых и оставшихся без крова в результате землетрясения. Разрушенные здания и разрушенные дороги препятствуют поиску выживших и доставке необходимой помощи в пострадавшие районы.