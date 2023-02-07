Восемь украинцев попросили об эвакуации из региона в Турции, где произошло землетрясение – посол

Восемь граждан Украины хотят эвакуироваться из региона Газиантеп, отметил посол в Турции Фото: EPA

Об этом 7 февраля в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар.

"К нам обратились четыре человека, нуждающихся в жилье, и восемь человек, которые хотят эвакуироваться из региона Газиантеп. Сейчас мы работаем над тем, чтобы отправить туда консула и организовать транспорт для их эвакуации в кратчайшие сроки", – сообщил дипломат.

В МИД заявляли, что в результате землетрясения в Турции, вероятно, погибли двое граждан Украины, еще не менее четырех пострадали.

По словам спикера МИД Олега Николенко, дипломаты уже разыскали 38 граждан Украины, а также "взаимодействуют с турецкими спасательными службами для поиска других 19 украинцев, которые не выходят на связь".

"МИД готовится отправить украинских консулов в город Газиантеп. Дипломаты посольства смогут прибыть в зону стихийного бедствия, как только позволит ситуация на фоне объявленного режима чрезвычайного положения в Турции. Консулы будут координировать на месте помощь гражданам Украины, доставят им теплые вещи и предметы первой необходимости. На обратном пути посольство планирует вывезти своим автотранспортом украинцев, которые выразят желание переехать в другие регионы Турции", – подчеркнул Николенко.