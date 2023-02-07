Двое граждан Украины, вероятно, погибли в результате землетрясения в Турции, еще не менее четырех пострадали – МИД

Дипломаты уже разыскали 38 граждан Украины, а также взаимодействуют с турецкими спасательными службами для поиска других 19 украинцев, которые не выходят на связь, рассказали в МИД Фото: EPA

Об этом 7 февраля в Facebook сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Обновление по состоянию на 17.30. Как сообщила турецкая сторона, в результате землетрясения, вероятно, погибли два гражданина Украины. Посольство в настоящее время проверяет эту информацию и принимает меры по установлению лиц погибших, – написал Николенко. – Известно также о четырех пострадавших украинцах. Они получили легкие телесные повреждения, угроз их жизни нет, в госпитализации они не нуждаются. Пострадавшие обеспечены временным жильем и продуктами питания".

По словам спикера МИД, дипломаты уже разыскали 38 граждан Украины, а также "взаимодействуют с турецкими спасательными службами для поиска других 19 украинцев, которые не выходят на связь".

"МИД готовится отправить украинских консулов в город Газиантеп. Дипломаты посольства смогут прибыть в зону стихийного бедствия, как только позволит ситуация на фоне объявленного режима чрезвычайного положения в Турции. Консулы будут координировать на месте помощь гражданам Украины, доставят им теплые вещи и предметы первой необходимости. На обратном пути посольство планирует вывезти своим автотранспортом украинцев, которые выразят желание переехать в другие регионы Турции", – рассказал Николенко.