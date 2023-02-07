Двое граждан Украины, вероятно, погибли в результате землетрясения в Турции, еще не менее четырех пострадали – МИД

Об этом 7 февраля в Facebook сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.
"Обновление по состоянию на 17.30. Как сообщила турецкая сторона, в результате землетрясения, вероятно, погибли два гражданина Украины. Посольство в настоящее время проверяет эту информацию и принимает меры по установлению лиц погибших, – написал Николенко. – Известно также о четырех пострадавших украинцах. Они получили легкие телесные повреждения, угроз их жизни нет, в госпитализации они не нуждаются. Пострадавшие обеспечены временным жильем и продуктами питания".
По словам спикера МИД, дипломаты уже разыскали 38 граждан Украины, а также "взаимодействуют с турецкими спасательными службами для поиска других 19 украинцев, которые не выходят на связь".
"МИД готовится отправить украинских консулов в город Газиантеп. Дипломаты посольства смогут прибыть в зону стихийного бедствия, как только позволит ситуация на фоне объявленного режима чрезвычайного положения в Турции. Консулы будут координировать на месте помощь гражданам Украины, доставят им теплые вещи и предметы первой необходимости. На обратном пути посольство планирует вывезти своим автотранспортом украинцев, которые выразят желание переехать в другие регионы Турции", – рассказал Николенко.
6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло землетрясение.
Его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Всего, по данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, было 183 подземных толчка.
По последним данным, число жертв в Турции и Сирии превысило 5 тыс. человек, десятки тысяч людей получили ранения.
В посольстве Украины в Турции создан оперативный штаб для помощи украинцам, которые могли пострадать в стихийном бедствии. 6 февраля Николенко сообщал о 24 обращениях об отсутствии связи с гражданами Украины, которые проживают в зоне трагедии, 7 февраля утром он проинформировал, что эта цифра увеличилась до 27 человек.