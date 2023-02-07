Число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 7 тыс. человек

В Сирии, по данным минздрава страны и спасательной организации "Белые каски", число погибших достигло по меньшей мере 1832 человек.

В Турции зафиксировали гибель уже 5434 человек, сказал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, его цитирует Gazete Kolektif. Число раненых достигло 31 777 человек.

В регионе работает более 60 тыс. спасателей – турецких и направленных правительствами других стран на помощь Турции, сообщил сайт турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям.