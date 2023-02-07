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Число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 7 тыс. человек

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Эпицентр землетрясения был на юго-востоке Турции
Эпицентр землетрясения был на юго-востоке Турции
Фото: ЕРА

Общее число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии составляет как минимум 7266 человек, сообщила Al Jazeera.

В Сирии, по данным минздрава страны и спасательной организации "Белые каски", число погибших достигло по меньшей мере 1832 человек. 

В Турции зафиксировали гибель уже 5434 человек, сказал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, его цитирует Gazete Kolektif. Число раненых достигло 31 777 человек. 

В регионе работает более 60 тыс. спасателей – турецких и направленных правительствами других стран на помощь Турции, сообщил сайт турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям.

Контекст:

6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло землетрясение.

Его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Всего, по данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, было 183 подземных толчка. 

В посольстве Украины в Турции создан оперативный штаб для помощи украинцам, которые могли пострадать в стихийном бедствии. Об эвакуации из региона, где произошло землетрясение, попросили восемь украинцев, сообщили в дипмиссии. Также есть информация о раненых и погибших гражданах Украины в результате землетрясения, она проверяется.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Турция, землетрясение, Сирия, эвакуация, раненые, спасатели, погибшие
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