Число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 7 тыс. человек

В Сирии, по данным минздрава страны и спасательной организации "Белые каски", число погибших достигло по меньшей мере 1832 человек.
В Турции зафиксировали гибель уже 5434 человек, сказал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, его цитирует Gazete Kolektif. Число раненых достигло 31 777 человек.
В регионе работает более 60 тыс. спасателей – турецких и направленных правительствами других стран на помощь Турции, сообщил сайт турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям.
6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло землетрясение.
Его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Всего, по данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, было 183 подземных толчка.
В посольстве Украины в Турции создан оперативный штаб для помощи украинцам, которые могли пострадать в стихийном бедствии. Об эвакуации из региона, где произошло землетрясение, попросили восемь украинцев, сообщили в дипмиссии. Также есть информация о раненых и погибших гражданах Украины в результате землетрясения, она проверяется.