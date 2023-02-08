Сейсмолог-любитель из Нидерландов предсказал землетрясение в Турции за несколько дней. Теперь у него больше 1 млн фолловеров в Twitter

Хугербитс за три дня до подземных толчков в Турции и Сирии написал, что рано или поздно в этом регионе должно случиться сильное землетрясение Скриншот: SSGEOS / YouTube

"Рано или поздно в этом регионе (Южно-Центральная Турция, Иордания, Сирия, Ливан) произойдет землетрясение приблизительно с магнитудой 7,5", – говорится в сообщении Хугербитса от 3 февраля.

Sooner or later there will be a * M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 3, 2023

После землетрясения исследователь 6 февраля обнародовал твит с соболезнованиями.

"Мое сердце сочувствует всем, кто пострадал от масштабного землетрясения в Центральной Турции. Как я уже говорил раньше, рано или поздно это произойдет в этом регионе, как в 115-м и 526 году", – написал он.

Хугербитс утверждает, что таким землетрясениям всегда предшествует "критическая планетарная геометрия, как это было у нас 4–5 февраля".

My heart goes out to everyone affected by the major earthquake in Central Turkey.



As I stated earlier, sooner or later this would happen in this region, similar to the years 115 and 526. These earthquakes are always preceded by critical planetary geometry, as we had on 4-5 Feb. — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 6, 2023

Только за последние сутки на аккаунт Хугербитса в Twitter подписалось около 300 тыс. человек, общее число его фолловеров превысило к вечеру 7 февраля 1 млн. Пост с предсказанием стал вирусным, у него уже более 23 млн просмотров. Нидерландец предупредил подписчиков о том, что после "предсказания" быстро растет и число фейковых аккаунтов, зарегистрированных и ведущихся якобы от его имени, и призвал читателей быть внимательными.

The number of #FAKE accounts pretending to be me is growing rapidly. The one and only #REAL Frank Hoogerbeets on Twitter is me (@hogrbe). BE CAREFUL! — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 7, 2023

Издание Newsweek отмечает, что Хугербитс, вероятно, не имеет научной степени – в 2015 году он сам говорил об этом, представляясь энтузиастом. Нидерландец называет себя "исследователем геометрического обзора Солнечной системы", который занимается "мониторингом геометрии между небесными телами, связанной с сейсмической активностью".

В то же время представитель Геологической службы США (USGS) Уильям Барнхарт в комментарии Newsweek отметил, что в настоящее время предположения о том, что землетрясения происходят в ответ на выравнивание планет или другие явления в Солнечной системе, "не имеют общепризнанной научной ценности".

Барнхарт заявил, что "никто не может точно предсказать место, силу и время землетрясения". USGS на своем сайте также утверждает, что достоверно предсказать время и дату землетрясения невозможно.