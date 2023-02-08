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Сейсмолог-любитель из Нидерландов предсказал землетрясение в Турции за несколько дней. Теперь у него больше 1 млн фолловеров в Twitter

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Хугербитс за три дня до подземных толчков в Турции и Сирии написал, что рано или поздно в этом регионе должно случиться сильное землетрясение
Хугербитс за три дня до подземных толчков в Турции и Сирии написал, что рано или поздно в этом регионе должно случиться сильное землетрясение
Скриншот: SSGEOS / YouTube

Нидерландец Франк Хугербитс обрел репутацию предсказателя, написав 3 февраля в Twitter о вероятности сильного землетрясения, которое затронет в том числе Турцию и Сирию.

"Рано или поздно в этом регионе (Южно-Центральная Турция, Иордания, Сирия, Ливан) произойдет землетрясение приблизительно с магнитудой 7,5", – говорится в сообщении Хугербитса от 3 февраля.

После землетрясения исследователь 6 февраля обнародовал твит с соболезнованиями.

"Мое сердце сочувствует всем, кто пострадал от масштабного землетрясения в Центральной Турции. Как я уже говорил раньше, рано или поздно это произойдет в этом регионе, как в 115-м и 526 году", – написал он.

Хугербитс утверждает, что таким землетрясениям всегда предшествует "критическая планетарная геометрия, как это было у нас 4–5 февраля".

Только за последние сутки на аккаунт Хугербитса в Twitter подписалось около 300 тыс. человек, общее число его фолловеров превысило к вечеру 7 февраля 1 млн. Пост с предсказанием стал вирусным, у него уже более 23 млн просмотров. Нидерландец предупредил подписчиков о том, что после "предсказания" быстро растет и число фейковых аккаунтов, зарегистрированных и ведущихся якобы от его имени, и призвал читателей быть внимательными.

Издание Newsweek отмечает, что Хугербитс, вероятно, не имеет научной степени – в 2015 году он сам говорил об этом, представляясь энтузиастом. Нидерландец называет себя "исследователем геометрического обзора Солнечной системы", который занимается "мониторингом геометрии между небесными телами, связанной с сейсмической активностью".

В то же время представитель Геологической службы США (USGS) Уильям Барнхарт в комментарии Newsweek отметил, что в настоящее время предположения о том, что землетрясения происходят в ответ на выравнивание планет или другие явления в Солнечной системе, "не имеют общепризнанной научной ценности".

Барнхарт заявил, что "никто не может точно предсказать место, силу и время землетрясения". USGS на своем сайте также утверждает, что достоверно предсказать время и дату землетрясения невозможно.

Контекст:

6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло землетрясение.

Его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Всего, по данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, было более 400 подземных толчков.

По последним данным, число жертв в Турции и Сирии превысило 7 тыс. человек, десятки тысяч людей получили ранения.

В посольстве Украины в Турции создан оперативный штаб для помощи украинцам, которые могли пострадать от стихийного бедствия.

Теги: Турция, землетрясение, Сирия, Нидерланды, жертвы, погибшие
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