Землетрясение в Турции ощутили две АЭС в Украине – "Энергоатом"

В компании сообщили, что украинские АЭС способны выдержать землетрясения мощностью до семи баллов по шкале Рихтера. Оборудованием, фиксирующим толчки земной коры в режиме реального времени, оснащены все атомные электростанции Украины.
Все украинские АЭС проектировались с учетом сейсмической активности региона, отметил глава "Энергоатома" Петр Котин. При выборе площадок для строительства выбирались участки, где наиболее безопасно. Кроме того, на украинских АЭС работает аварийная защита энергоблоков: при шести баллах блоки срочно останавливаются и переводятся в безопасное состояние.
Работы по исследованию сейсмической опасности были выполнены с учетом международных рекомендаций МАГАТЭ и согласованы Госатомрегулирования Украины. Каждые 10 лет проводится переоценка безопасности всех реакторов на сейсмическую устойчивость и при необходимости принимаются дополнительные меры по защите энергоблоков, подчеркнули в "Энергоатоме".
6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло землетрясение.
Его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Всего, по данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, было 648 подземных толчков.
По последним данным, в Турции погибло 8574 человека (такую цифру опубликовало турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям), в Сирии – около 2530 человек.