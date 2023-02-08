Землетрясение в Турции ощутили две АЭС в Украине – "Энергоатом"

В компании сообщили, что украинские АЭС способны выдержать землетрясения мощностью до семи баллов по шкале Рихтера. Оборудованием, фиксирующим толчки земной коры в режиме реального времени, оснащены все атомные электростанции Украины.

Все украинские АЭС проектировались с учетом сейсмической активности региона, отметил глава "Энергоатома" Петр Котин. При выборе площадок для строительства выбирались участки, где наиболее безопасно. Кроме того, на украинских АЭС работает аварийная защита энергоблоков: при шести баллах блоки срочно останавливаются и переводятся в безопасное состояние.

Работы по исследованию сейсмической опасности были выполнены с учетом международных рекомендаций МАГАТЭ и согласованы Госатомрегулирования Украины. Каждые 10 лет проводится переоценка безопасности всех реакторов на сейсмическую устойчивость и при необходимости принимаются дополнительные меры по защите энергоблоков, подчеркнули в "Энергоатоме".