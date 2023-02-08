В Сирии из-под завалов дома спасли новорожденного младенца. Он был связан пуповиной с мертвой матерью. Видео

6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло землетрясение Фото: David Prior / Twitter

По словам родственников, плачущего младенца обнаружили местные жители, которые разбирали завалы. Пуповина новорожденной девочки все еще была связана с ее матерью, рассказали они. Вероятно, женщина родила его, уже будучи под завалами, отметил местный врач.

Младенец – единственный ребенок, который выжил из ближайших членов этой семьи.

В Twitter местные жители публикуют видео момента спасения ребенка.

8 февраля в Twitter журналист Девид Приор опубликовал фото спасенной девочки.

"Радость новорожденной девочки, спасенной из-под обломков, – все еще с прикрепленной пуповиной – омрачена осознанием того, что ее мама, папа, братья и сестры погибли. Душераздирающе", – написал он.

.@bbclysedoucet with an absolutely gut-wrenching report from #Syria.



The joy of a newborn baby girl rescued from the rubble - still with umbilical cord attached - tempered by the knowledge that her mum, dad, brothers and sisters all perished. Heartbreaking. #earthquake pic.twitter.com/PGg8IT613V — David Prior (@dmhprior) February 7, 2023