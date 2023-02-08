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В Сирии из-под завалов дома спасли новорожденного младенца. Он был связан пуповиной с мертвой матерью. Видео

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6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло землетрясение
6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло землетрясение
Фото: David Prior / Twitter

В Сирии 6 февраля из-под завалов дома спасли новорожденную девочку, связанную пуповиной с матерью, которая погибла вследствие землетрясения. Об этом сообщило Associated Press.

По словам родственников, плачущего младенца обнаружили местные жители, которые разбирали завалы. Пуповина новорожденной девочки все еще была связана с ее матерью, рассказали они. Вероятно, женщина родила его, уже будучи под завалами, отметил местный врач.

Младенец – единственный ребенок, который выжил из ближайших членов этой семьи. 

В Twitter местные жители публикуют видео момента спасения ребенка. 

8 февраля в Twitter журналист Девид Приор опубликовал фото спасенной девочки. 

"Радость новорожденной девочки, спасенной из-под обломков, – все еще с прикрепленной пуповиной – омрачена осознанием того, что ее мама, папа, братья и сестры погибли. Душераздирающе", – написал он.

Контекст:

6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло землетрясение.

Его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Всего, по данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, было более 400 подземных толчков. 

Число жертв землетрясений в Турции и Сирии возросло почти до 9 тыс. человек.

Теги: землетрясение, Сирия, спасение, ребенок
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