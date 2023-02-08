В Сирии из-под завалов дома спасли новорожденного младенца. Он был связан пуповиной с мертвой матерью. Видео

По словам родственников, плачущего младенца обнаружили местные жители, которые разбирали завалы. Пуповина новорожденной девочки все еще была связана с ее матерью, рассказали они. Вероятно, женщина родила его, уже будучи под завалами, отметил местный врач.
Младенец – единственный ребенок, который выжил из ближайших членов этой семьи.
В Twitter местные жители публикуют видео момента спасения ребенка.
The moment a child was born * His mother was under the rubble of the earthquake in Aleppo, Syria, and she died after he was born , The earthquake.— Talha Ch (@Talhaofficial01) February 6, 2023
May God give patience to the people of #Syria and #Turkey and have mercy on the victims of the #earthquake# * _ * # * pic.twitter.com/eBFr6IoWaW
8 февраля в Twitter журналист Девид Приор опубликовал фото спасенной девочки.
"Радость новорожденной девочки, спасенной из-под обломков, – все еще с прикрепленной пуповиной – омрачена осознанием того, что ее мама, папа, братья и сестры погибли. Душераздирающе", – написал он.
.@bbclysedoucet with an absolutely gut-wrenching report from #Syria.— David Prior (@dmhprior) February 7, 2023
The joy of a newborn baby girl rescued from the rubble - still with umbilical cord attached - tempered by the knowledge that her mum, dad, brothers and sisters all perished. Heartbreaking. #earthquake pic.twitter.com/PGg8IT613V
6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло землетрясение.
Его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Всего, по данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, было более 400 подземных толчков.
Число жертв землетрясений в Турции и Сирии возросло почти до 9 тыс. человек.