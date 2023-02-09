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В Турции спасли женщину, пробывшую 43 часа под завалами дома

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По последним данным, в Турции погибло 8574 человека
По последним данным, в Турции погибло 8574 человека
Фото: EPA

В Турции продолжают разбирать завалы разрушенных землетрясением зданий. В муниципалитете Бахчелиевлеру удалось спасти женщину, которая провела под завалами 43 часа, сообщил 8 февраля канал CNN Turk.

Фетхие Экизогла жила в семиэтажном доме, который разрушило землетрясение. Женщина оказалась под завалами и пробыла там 43 часа, прежде чем спасателям удалось ее найти.

В целом состояние женщины оценивают как хорошее, она получила девять легких травм только из-за длительного бездействия.

Ранее спасатели смогли спасти также шестилетнего сына Экизоглы. Однако ничего не известно о судьбе другого шестимесячного ребенка женщины, который, вероятно, до сих пор под завалами.

Контекст:

6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение.

Его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Всего, по данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, было 648 подземных толчков. 

По последним данным, в Турции погибло 8574 человека (такую цифру опубликовало турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям), в Сирии – около 2530 человек.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Турция, землетрясение, спасатели, травма, женщины, травмы
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