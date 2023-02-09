В Турции спасли женщину, пробывшую 43 часа под завалами дома

Фетхие Экизогла жила в семиэтажном доме, который разрушило землетрясение. Женщина оказалась под завалами и пробыла там 43 часа, прежде чем спасателям удалось ее найти.
В целом состояние женщины оценивают как хорошее, она получила девять легких травм только из-за длительного бездействия.
Ранее спасатели смогли спасти также шестилетнего сына Экизоглы. Однако ничего не известно о судьбе другого шестимесячного ребенка женщины, который, вероятно, до сих пор под завалами.
6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение.
Его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда составила 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Всего, по данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям, было 648 подземных толчков.
По последним данным, в Турции погибло 8574 человека (такую цифру опубликовало турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям), в Сирии – около 2530 человек.