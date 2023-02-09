В Турции спасли женщину, пробывшую 43 часа под завалами дома

Фетхие Экизогла жила в семиэтажном доме, который разрушило землетрясение. Женщина оказалась под завалами и пробыла там 43 часа, прежде чем спасателям удалось ее найти.

В целом состояние женщины оценивают как хорошее, она получила девять легких травм только из-за длительного бездействия.

Ранее спасатели смогли спасти также шестилетнего сына Экизоглы. Однако ничего не известно о судьбе другого шестимесячного ребенка женщины, который, вероятно, до сих пор под завалами.