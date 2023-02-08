Сунак поручил выяснить, какие истребители Великобритания может предоставить Украине

"Премьер-министр поручил министру обороны изучить, какие реактивные самолеты мы можем предоставить, но, чтобы быть ясным, это долгосрочное решение, а не краткосрочные возможности, в которых Украина сейчас нуждается больше всего", – сказал пресс-секретарь Сунака.
Ранее этим же днем президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед британским парламентом Зеленский также выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты.
Сунак, в свою очередь, объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО.
Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию. Он прилетел в Лондон самолетом Королевских ВВС, визит не анонсировался из соображений безопасности.
В ходе поездки Зеленский выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и встретился с британским королем Чарльзом III.
Визит в Великобританию – вторая зарубежная поездка Зеленского за время полномасштабной войны. Первую зарубежную поездку с начала вторжения РФ он совершил в конце декабря 2022 года – в США. Возвращаясь из этой поездки, Зеленский встретился в Польше с президентом страны Анджеем Дудой.