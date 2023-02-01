"Продолжительный тупик" в войне РФ и Украины идет на пользу Москве – Сунак

Он отметил, что скоро годовщина российского вторжения в Украину и напомнил, что Великобритания передаст Украине 14 боевых танков Challenger 2.

Сунак сказал, что с тех пор, как стал премьер-министром, он пересмотрел подход Великобритании к войне в Украине и пришел к выводу, что "продолжительный тупик" в конфликте пойдет только на пользу России. Поэтому он решил, что необходимо ускорить поддержку Украины со стороны Великобритании, работая в тесном сотрудничестве с союзниками. Он заявил, что необходимо дать Украине "наилучшие шансы на успех".

Премьер Великобритании также заявил, что новое видение предусматривает и более активные дипломатические усилия, и работу по планированию восстановления Украины после окончания войны.