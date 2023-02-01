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"Продолжительный тупик" в войне РФ и Украины идет на пользу Москве – Сунак

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Сунак заявил, что необходимо ускорить поддержку Украины
Сунак заявил, что необходимо ускорить поддержку Украины
Фото: EPA

"Продолжительный тупик" в войне России и Украины идет на пользу Москве. Такое мнение на заседании правительства Великобритании 31 января высказал британский премьер-министр Риши Сунак. Его цитирует газета The Guardian.

Он отметил, что скоро годовщина российского вторжения в Украину и напомнил, что Великобритания передаст Украине 14 боевых танков Challenger 2.

Сунак сказал, что с тех пор, как стал премьер-министром, он пересмотрел подход Великобритании к войне в Украине и пришел к выводу, что "продолжительный тупик" в конфликте пойдет только на пользу России. Поэтому он решил, что необходимо ускорить поддержку Украины со стороны Великобритании, работая в тесном сотрудничестве с союзниками. Он заявил, что необходимо дать Украине "наилучшие шансы на успех".  

Премьер Великобритании также заявил, что новое видение предусматривает и более активные дипломатические усилия, и работу по планированию восстановления Украины после окончания войны.

Контекст:

В 2014 году РФ оккупировала украинский Крым и начала вооруженный конфликт на Донбассе, в результате которого были оккупированы часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился

С учетом территорий, захваченных в 2014–2015 годах, Россия сейчас контролирует Крым, часть Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей Украины.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, военная помощь, российская агрессия, война России против Украины, Риши Сунак, восстановление
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