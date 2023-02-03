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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Обыски у Коломойского, миллионы в диванах, истребители для Украины. Стрим Бацман с Шустером. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с телеведущим Савиком Шустером.

Во время интервью Шустер говорил о:

  • серии обысков у действующих и бывших чиновников и политиков Украины,
  • чем закончились обыски в доме у бизнесмена Игоря Коломойского,
  • 17 миллионах гривен и сотнях тысяч долларов, которые, как пишут СМИ, обнаружены в диване бывшего заместителя главы Минобороны Украины Александра Миронюка, 
  • какой прогноз о войне в Украине сделал директор ЦРУ Уильям Бернс, 
  • военной помощи Запада для Украины, возможной поставке современных истребителей F-16,
  • китайском воздушном шаре-шпионе в воздушном пространстве США, и о многом другом.

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году он с родителями эмигрировал в Канаду. В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после чего переехал в Италию.

С 1978 года занимается журналистикой. Освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде. В 1988 году начал сотрудничество с "Радио Свобода", в 1996–2001 годах возглавлял московский офис радиостанции. В РФ также работал на НТВ. С 2005 года работает в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1". С сентября 2019 до июля 2022 года программа "Свобода слова Савика Шустера" транслировалась в эфире канала "Украина".

Теги: США, Украина, Китай, Савик Шустер, война, Игорь Коломойский, ЦРУ, Алеся Бацман, Минобороны, истребители, трансляция, журналисты, война России против Украины, интервью, Уильям Бернс
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